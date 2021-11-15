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15/11/2021 10:00

【聚焦數據】首１０月全國商品房銷售額增１１﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１至１０月份，商品房
銷售額１４７１８５億元（人民幣．下同），增長１１﹒８％；比２０１９年同期增長
１８﹒３％，兩年平均增長８﹒８％。其中，住宅銷售額增長１２﹒７％，辦公樓銷售額下降
１﹒６％，商業營業用房銷售額下降０﹒６％。
　　１至１０月份，商品房銷售面積１４３０４１萬平方米，同比增長７﹒３％；比２０１９年
同期增長７﹒３％，兩年平均增長３﹒６％。其中，住宅銷售面積增長７﹒１％，辦公樓銷售面
積增長２﹒４％，商業營業用房銷售面積下降０﹒６％。

＊１０月末房企國內貸款降低一成，利用外資挫３５﹒４％＊

　　１０月末，商品房待售面積５０２０３萬平方米，比９月末減少８１萬平方米。其中，住宅
待售面積減少４１萬平方米，辦公樓待售面積增加５４萬平方米，商業營業用房待售面積減少１
萬平方米。
期內，房地產開發企業到位資金１６６５９７億元，同比增長８﹒８％；比２０１９年同期增長
１４﹒８％，兩年平均增長７﹒１％。其中，國內貸款２０１４８億元，下降１０﹒０％；利用
外資７２億元，下降３５﹒４％；自籌資金５２６１７億元，增長５﹒１％；定金及預收款
６２０４０億元，增長２１﹒０％；個人按揭貸款２６６７８億元，增長９﹒７％。
　　１０月份，房地產開發景氣指數為１００﹒６２。

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