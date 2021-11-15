【聚焦數據】首１０月全國商品房銷售額增１１﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１至１０月份，商品房

銷售額１４７１８５億元（人民幣．下同），增長１１﹒８％；比２０１９年同期增長

１８﹒３％，兩年平均增長８﹒８％。其中，住宅銷售額增長１２﹒７％，辦公樓銷售額下降

１﹒６％，商業營業用房銷售額下降０﹒６％。

１至１０月份，商品房銷售面積１４３０４１萬平方米，同比增長７﹒３％；比２０１９年

同期增長７﹒３％，兩年平均增長３﹒６％。其中，住宅銷售面積增長７﹒１％，辦公樓銷售面

積增長２﹒４％，商業營業用房銷售面積下降０﹒６％。



＊１０月末房企國內貸款降低一成，利用外資挫３５﹒４％＊



１０月末，商品房待售面積５０２０３萬平方米，比９月末減少８１萬平方米。其中，住宅

待售面積減少４１萬平方米，辦公樓待售面積增加５４萬平方米，商業營業用房待售面積減少１

萬平方米。

期內，房地產開發企業到位資金１６６５９７億元，同比增長８﹒８％；比２０１９年同期增長

１４﹒８％，兩年平均增長７﹒１％。其中，國內貸款２０１４８億元，下降１０﹒０％；利用

外資７２億元，下降３５﹒４％；自籌資金５２６１７億元，增長５﹒１％；定金及預收款

６２０４０億元，增長２１﹒０％；個人按揭貸款２６６７８億元，增長９﹒７％。

１０月份，房地產開發景氣指數為１００﹒６２。

