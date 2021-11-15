【ＦＯＣＵＳ】消費回暖難言天晴，樓市寒冬觀望續增

【ＦＯＣＵＳ】中國四季度經濟增速「破４」預期甚囂塵上之際，周一（１６日）最新揭盅

的１０

月經濟數據喜憂參半－－受限電限產困擾的工業增加值意外企穩；社會消費品零售連續第二個

月回暖；固定資產投資增速挫至年內最低，新住宅開工面積按年加速急遽縮水……

同日公布的１０月７０城商品住宅價格指數顯示，新樓及二手房錄得環比降價的城市數量，

分

別擴大至５２個及６５個；眼看樓市「莫買當頭跌」觀望心理續增，房地產稅試點細節料加快出

台

，以穩定民眾房價預期。



＊食品飲料珠寶家電銷售全線跌＊



國家統計局公布四季度首月經濟數據，受限電限產困擾的規模以上工業增加值，在國家發

改委鐵腕遏抑「煤超瘋」、多渠道增加能源保供資源下，意外中止７個月連跌，按年增３﹒５％

（預

期：３％）；其中，新能源汽車、集成電路、工業機器人產量按年分別增１２８％、２２％、

１１％。

再看社會消費品零售，按年增４﹒９％（預期：３﹒５％）為連續第二個月回升，且餐飲消

費按月大增

１６％，似乎國慶黃金周假期功不可沒。

不過，四季度素來是全年消費表現最好的季度，但細看分項數據，鄉村社零實際錄按月下

跌，限額以上單位商品零售中的糧油食品、飲料、煙酒、化妝品、金銀珠寶、家電、汽車等銷

售額亦全數按月下跌，難言雨過天晴。



＊新樓價格錄逾六年半首次首跌＊



工業增加值、消費表現雙雙優於預期，統計局就評論指，國民經濟繼續保持「恢復」態勢

；但最大的隱憂仍來自佔經濟約四分一比重的房地產。

儘管１０月地方債發行環比增逾千億元人民幣，新增專項債發行更錄今年以來單月新高，但

首１０月增速仍錄連續第８個月放緩至６﹒１％（預期：６﹒２％），除了基礎設施投資按年僅

增１％，房地產

投資增速錄７﹒２％的年內最低。單看１０月，新住宅開工面積按年縮水即擴大至逾三成。

樓市寒冬從統計局同日公布的１０月７０城商品住宅價格指數顯露無疑，當月整體新樓價格

錄

按月跌０﹒２％，為逾六年半首次；錄得新樓價格按月下跌的城市，從５月的僅５個迅速擴大至

１０月

的５２個；錄得二手樓價格按月下跌的城市，更從５月的１７個蔓延至１０月的６５個。



＊恒大、融創領銜自籌資金續命＊



投資智慧教人「寧買當頭起，莫買當頭跌」，內地樓市下跌預期漸濃，俗稱「銀十」的商

品房銷售金額錄農曆新年後歷月最低，按年跌幅更從９月的１６％擴大至３３％。

值得留意的是，房企的資金來源中，美元債淨發行額已跌至負值，自籌資金超越銀行貸款

、定金及預收款、個人按揭成為最大部分。繼恒大許老闆抵押山頂豪宅為公司續命後，就在周

日（１４日），融創孫老闆又確定以自有資金４﹒５億美元提供給集團作為無息借款。

地產周期快速降溫對經濟增長的衝擊發酵或在明年首季達到極致，穩增長、擴需求政策醞

釀發力，房地產稅試點細節亦料加快出台，以穩定民眾房價預期，力避樓市重蹈２０１４年調整

過

猛覆輒。

