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即市新聞

15/11/2021 13:45

【ＦＯＣＵＳ】消費回暖難言天晴，樓市寒冬觀望續增

　　【ＦＯＣＵＳ】中國四季度經濟增速「破４」預期甚囂塵上之際，周一（１６日）最新揭盅
的１０
月經濟數據喜憂參半－－受限電限產困擾的工業增加值意外企穩；社會消費品零售連續第二個
月回暖；固定資產投資增速挫至年內最低，新住宅開工面積按年加速急遽縮水……
　　同日公布的１０月７０城商品住宅價格指數顯示，新樓及二手房錄得環比降價的城市數量，

別擴大至５２個及６５個；眼看樓市「莫買當頭跌」觀望心理續增，房地產稅試點細節料加快出

，以穩定民眾房價預期。

＊食品飲料珠寶家電銷售全線跌＊

　　國家統計局公布四季度首月經濟數據，受限電限產困擾的規模以上工業增加值，在國家發
改委鐵腕遏抑「煤超瘋」、多渠道增加能源保供資源下，意外中止７個月連跌，按年增３﹒５％
（預
期：３％）；其中，新能源汽車、集成電路、工業機器人產量按年分別增１２８％、２２％、
１１％。
　　再看社會消費品零售，按年增４﹒９％（預期：３﹒５％）為連續第二個月回升，且餐飲消
費按月大增
１６％，似乎國慶黃金周假期功不可沒。
　　不過，四季度素來是全年消費表現最好的季度，但細看分項數據，鄉村社零實際錄按月下
跌，限額以上單位商品零售中的糧油食品、飲料、煙酒、化妝品、金銀珠寶、家電、汽車等銷
售額亦全數按月下跌，難言雨過天晴。

＊新樓價格錄逾六年半首次首跌＊

　　工業增加值、消費表現雙雙優於預期，統計局就評論指，國民經濟繼續保持「恢復」態勢
；但最大的隱憂仍來自佔經濟約四分一比重的房地產。
　　儘管１０月地方債發行環比增逾千億元人民幣，新增專項債發行更錄今年以來單月新高，但
首１０月增速仍錄連續第８個月放緩至６﹒１％（預期：６﹒２％），除了基礎設施投資按年僅
增１％，房地產
投資增速錄７﹒２％的年內最低。單看１０月，新住宅開工面積按年縮水即擴大至逾三成。
　　樓市寒冬從統計局同日公布的１０月７０城商品住宅價格指數顯露無疑，當月整體新樓價格

按月跌０﹒２％，為逾六年半首次；錄得新樓價格按月下跌的城市，從５月的僅５個迅速擴大至
１０月
的５２個；錄得二手樓價格按月下跌的城市，更從５月的１７個蔓延至１０月的６５個。

＊恒大、融創領銜自籌資金續命＊

　　投資智慧教人「寧買當頭起，莫買當頭跌」，內地樓市下跌預期漸濃，俗稱「銀十」的商
品房銷售金額錄農曆新年後歷月最低，按年跌幅更從９月的１６％擴大至３３％。
　　值得留意的是，房企的資金來源中，美元債淨發行額已跌至負值，自籌資金超越銀行貸款
、定金及預收款、個人按揭成為最大部分。繼恒大許老闆抵押山頂豪宅為公司續命後，就在周
日（１４日），融創孫老闆又確定以自有資金４﹒５億美元提供給集團作為無息借款。
　　地產周期快速降溫對經濟增長的衝擊發酵或在明年首季達到極致，穩增長、擴需求政策醞
釀發力，房地產稅試點細節亦料加快出台，以穩定民眾房價預期，力避樓市重蹈２０１４年調整

猛覆輒。

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