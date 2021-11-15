  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2021 09:08

【重拳監管】發改委清理整治各地虛擬貨幣挖礦，嚴查國有單位機房

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家發改委１２日表示，各省區市要清理整治當地區的虛擬貨
幣挖礦活動，嚴查嚴懲國有單位機房涉及的挖礦活動。
　　發改委在官方微信公眾號指出，各地要堅決貫徹落實好虛擬貨幣挖礦整治工作有關部署，切
實負起屬地責任，建立制度及監測。
　　為推動節能減排，如期實現碳達峰、碳中和目標，發改委等部門９月下旬發布有關整治虛擬
貨幣挖礦活動的通知，不容許虛擬貨幣挖礦項目，以任何名義參與電力市場，已進入電力市場的
項目需要限期退出。

＊江西政協原副主席搞「虛幣挖礦」遭雙開＊

　　中央紀委國家監委網站１３日發通告，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅被「雙開」，而
引發業內關注的一個點是，該官員涉及到了虛擬貨幣「挖礦」相關行為。
　　中紀委在立案通報中斥肖毅背棄初心使命，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政
策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，搞權色、錢
色交易；干預、插手司法活動；不重視家風建設，道德敗壞。涉嚴重職務違法及受賄、濫用職權
犯罪，經報中央批准對之雙開，並終止十九大代表資格，移送檢察機關審查起訴。
　　值得一提的是，這也是目前披露的首次有官員因涉及「挖礦」被處分的案例。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/11/2021
【陶觀天下】美國物價增長兇猛　中國信貸喜憂參差
市場動向13/11/2021
Bybit 瘋狂「猿」始人 僅需10美金有機回贈百萬USDT!
中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通　房企連發中票補血　滬指悶升
財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
財經熱話12/11/2021
金價連升6日高位徘徊金礦股穩升　靈寶黃金配股予主要股東飆8%
市場動向12/11/2021
【#小資仔女注意】高息儲蓄保 召喚收息一族關注組！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金