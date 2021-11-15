【重拳監管】發改委清理整治各地虛擬貨幣挖礦，嚴查國有單位機房

《經濟通通訊社１５日專訊》國家發改委１２日表示，各省區市要清理整治當地區的虛擬貨

幣挖礦活動，嚴查嚴懲國有單位機房涉及的挖礦活動。

發改委在官方微信公眾號指出，各地要堅決貫徹落實好虛擬貨幣挖礦整治工作有關部署，切

實負起屬地責任，建立制度及監測。

為推動節能減排，如期實現碳達峰、碳中和目標，發改委等部門９月下旬發布有關整治虛擬

貨幣挖礦活動的通知，不容許虛擬貨幣挖礦項目，以任何名義參與電力市場，已進入電力市場的

項目需要限期退出。



＊江西政協原副主席搞「虛幣挖礦」遭雙開＊



中央紀委國家監委網站１３日發通告，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅被「雙開」，而

引發業內關注的一個點是，該官員涉及到了虛擬貨幣「挖礦」相關行為。

中紀委在立案通報中斥肖毅背棄初心使命，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政

策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，搞權色、錢

色交易；干預、插手司法活動；不重視家風建設，道德敗壞。涉嚴重職務違法及受賄、濫用職權

犯罪，經報中央批准對之雙開，並終止十九大代表資格，移送檢察機關審查起訴。

值得一提的是，這也是目前披露的首次有官員因涉及「挖礦」被處分的案例。（ｃａ）

