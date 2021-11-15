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即市新聞

15/11/2021 14:23

【人行操作】分析：人行等量平價續做萬億ＭＬＦ，降準概率再降低

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行周一連續第三個月對到期ＭＬＦ開展等量平價續做，結合
此前的逆回購靈活放量，人行近期在公開市場的全力維穩，一方面表明維持流動性合理充裕的決
心未變，但同時也預示著年內降准概率繼續弱化。
　　市場人士並認為，此次萬億ＭＬＦ對沖到期，再度明確了人行流動性微調穩總量、結構性政
策穩增長和防風險的態度，面對複雜的宏觀形勢，人行穩貨幣仍不鬆口，「見招拆招」仍是未來
一段時間的政策主線。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行選擇等量對沖到期ＭＬＦ，釋放確保流動
性保持合理充裕的態度，有助於穩定市場預期，人行近期操作明顯降低了市場對四季度降準預期
。周茂華指出，從市場擾動因素看，１１月到期公開市場工具和地方債發行量仍大，人行公開市
場操作力度也相應加大。
　　德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩稱，「降準很難了，包括ＬＰＲ（貸款市場報價利率）
降息的可能性也在降低，明年就更難了，通脹又要起來。」
　　國金證券固收研究團隊負責人蔡浩亦認為，結構性綠貸工具加等量續做的ＭＬＦ，表明年內
總量貨幣政策工具出台的可能在下降。（ｃａ）

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