【專訪】陶冬：加密貨幣屬另類投資　投資邏輯有別於股票及債券

比特幣價格近日急升，受到投資者關注，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬接

受《經濟通通訊社》訪問時表示，以比特幣作為代表的加密貨幣屬另類投資品，交易價格受到供

需、情緒和流動性的嚴重影響，投資邏輯與股票及債券不同。

陶冬表示，加密貨幣是經濟進入電子交易時代的必然產物，核心特徵是「去中心化」。

比特幣背後的區塊鏈技術開放、透明、底層運作，正在顛覆幾百年來的貨幣、金融、商業運作模

式。貨幣去中心化和商務去中心化、媒體去中心化、通訊去中心化，將世界推向一個全新的時代

。

他表示，黃金或比特幣都沒有工業用途作價值錨，它們的價值是約定俗成的社會認知。

雖然黃金與比特幣都面臨供應限制，黃金是不可復制的，但黃金運輸受到物理條件的限制。比特

幣在網上作時空騰挪就容易得多。阿富汗難民逃難的時候，帶走的是比特幣，而不是黃金。

至於比特幣是不是黃金的替代品？ 陶冬指，黃金有三個重要功能： 交易功能、儲值

功能和投資功能，在電子交易快速增長的時代，比特幣作為電子交易手段，有著無可爭議的優越

性，但是比特幣的競爭對手不是黃金，而是法定貨幣及其衍生品。比特幣缺少央行的背書，甚至

可能受到央行的打壓，要成為一種約定俗成的交易工具需要時間，不過時間是比特幣的朋友，

年輕人更接受比特幣。

陶冬指，比特幣作為儲值手段的功能值得懷疑。央行無節制發行貨幣，是人們遠離法定

貨幣的一個重要理由。比特幣沒有央行因素存在，但幾乎每個星期都有其它種類的加密貨幣推出

，擴張速度甚至快過央行印鈔。另外比特幣的幣值波動極大，不利於維持價值穩定和保值。

他認為，比特幣的價值主要在於投資功能。比特幣沒有股票的市盈率（ＰＥ）、債券的

收益率、物業的租金回報，這樣的價值錨定，更像郵票、藝術品、古董那樣的另類投資，交易價

格受到供需、情緒和流動性的嚴重影響。加密貨幣是另類投資品，有著與股票、債券所不同的投

資邏輯，但是作為另類投資品，具有作為風險資產的地位。





