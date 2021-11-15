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15/11/2021 18:52

偉易達料全年收入將較上一財政年度低，原材料供應問題短期將持續

　　《經濟通通訊社１５日專訊》偉易達（００３０３）集團執行董事兼承包生產服務行政總裁
粱漢光於網上會議表示，集團中期毛利率下跌主要由於期間個原材料價格上升，特別是電子零件
及塑膠零件、加上集裝箱短缺導致運費大幅上升，人民幣升值令到直接勞工成本及生產支出較去
年同期增加，材料供應不穩定亦對生產力造成影響，另外政府對新冠病毒的補貼今年有約２０萬
美元，而去年同期為約４００萬美元。

＊２０２２財年全年毛利率料按年下跌，原材料供應問題短期將持續＊

　　集團總裁彭景輝表示，在產品需求殷切的情況下，集團三個業務訂單表現強勁，隨著銷售渠
道改善以及新產品上架，預期電子學習產品及電訊產品下半年銷售額將會回升，不過由於全球材
料短缺，承包生產服務收入料將按年下跌，整體來說，預期全年收入將較上一財政年度低，由於
產品組合改變，集團預期２０２２財年全年毛利率將較上半年有所改善，全年毛利率則預料會按
年下跌。
　　彭景輝續指，由於預期材料供應同埋物流問題會在短期內持續，集團已經採取一系列措施以
減輕其負面影響，例如集團正在重新設計產品以降低成本，以及應用替代零件，亦與物料供應商
簽定長期合約，以確保穩定供應，同時集團正物色不同船運公司以確保集裝箱供應，以及增加關
鍵零件存貨。
　　集團主席黃子欣表示，材料供應及物流問題將會持續至明年第一至第二季才會放緩，至於集
裝箱較難估計何時才會回落至疫情前水平。至於派息方而，他指出，下半年派息需視乎業績表現
，不過集團的派息比率一直維持至９０％以上。（ｃｗ）

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