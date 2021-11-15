【企業盈喜】遠東酒店（００３７）料中期虧轉賺１５００萬元範圍

《經濟通通訊社１５日專訊》遠東酒店（０００３７）公布，預期截至９月３０日止中期將

錄得約１５００萬元範圍的溢利，而去年同期則錄得虧損約４００萬元。

該集團指，預計轉虧為盈主因投資物業公平值增加約１９００萬元，而去年同期則減少約

１４００萬元，以及按公平值列入損益帳的金融資產公平值減少約７００萬元，而去年同期則增

加約４００萬元之綜合影響所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

