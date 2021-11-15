【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒９億人幣，買思摩爾沽騰訊

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指周五（１２日）高開２７４點，報２５５２２點。最高升

２７９點報２５５２７點，最低跌３７點報２５２１０點。恒指收報２５３２７點，升７９點或

０﹒３２％。

按額度計算，北水全日淨流入２﹒９億元人民幣。思摩爾國際（０６９６９）、比亞迪電子

（００２８５）、恒騰網絡（００１３６）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美

團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１３５３﹒９２億元減少０﹒７％。其中港股通成交２６８﹒５億元，佔總成交

１９﹒８％。



＊思摩爾控股股東發ＣＢ＊



思摩爾公布，控股股東惠州億緯鋰能（深：３０００１４）及其全資附屬ＥＶＥ

Ｂａｔｔｅｒｙ，於昨日收盤後訂立協議發行２０２６年到期之３﹒５億美元有抵押有擔保可交

換債券（ＣＢ）。思摩爾獲悉，債券預期將於本月２２日發行，取決於債券發行人（即ＥＶＥ

Ｂａｔｔｅｒｙ）使用現金贖回的權利，債券持有人有權在按初步交換價每股４６﹒５８元（比

上日收市價溢價３５％）行使交換權時，交換思摩爾約５８５４﹒３５萬股股份，約佔公司已發

行股本的０﹒９７％。思摩爾國際升１４﹒４９％報３９﹒５元，北水淨買入５﹒６億元。

另外，比亞迪電子升９﹒６％報３０﹒２５元，北水淨買入３億元。恒騰網絡跌

１５﹒６９％報１﹒７２元，北水淨買入０﹒７億元。騰訊控股升１﹒５９％報４８５﹒２元，

北水淨賣出１６億元。美團升２﹒６２％報２８９﹒８元，北水淨賣出３﹒４億元。中芯國際跌

３﹒８３％報２２﹒６元，北水淨賣出３﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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思摩爾國際 （０６９６９） ５﹒５９

比亞迪電子 （００２８５） ３﹒０２

恒騰網絡 （００１３６） ０﹒６６

創維集團 （００７５１） ０﹒６１

藥明生物 （０２２６９） ０﹒５１

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１５﹒９５

美團 （０３６９０） －３﹒３７

中芯國際 （００９８１） －３﹒３１

建設銀行 （００９３９） －０﹒８４

融創中國 （０１９１８） －０﹒４１

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