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15/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒９億人幣，買思摩爾沽騰訊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒指周五（１２日）高開２７４點，報２５５２２點。最高升
２７９點報２５５２７點，最低跌３７點報２５２１０點。恒指收報２５３２７點，升７９點或
０﹒３２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２﹒９億元人民幣。思摩爾國際（０６９６９）、比亞迪電子
（００２８５）、恒騰網絡（００１３６）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美
團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１３５３﹒９２億元減少０﹒７％。其中港股通成交２６８﹒５億元，佔總成交
１９﹒８％。

＊思摩爾控股股東發ＣＢ＊

　　思摩爾公布，控股股東惠州億緯鋰能（深：３０００１４）及其全資附屬ＥＶＥ　
Ｂａｔｔｅｒｙ，於昨日收盤後訂立協議發行２０２６年到期之３﹒５億美元有抵押有擔保可交
換債券（ＣＢ）。思摩爾獲悉，債券預期將於本月２２日發行，取決於債券發行人（即ＥＶＥ　
Ｂａｔｔｅｒｙ）使用現金贖回的權利，債券持有人有權在按初步交換價每股４６﹒５８元（比
上日收市價溢價３５％）行使交換權時，交換思摩爾約５８５４﹒３５萬股股份，約佔公司已發
行股本的０﹒９７％。思摩爾國際升１４﹒４９％報３９﹒５元，北水淨買入５﹒６億元。
　　另外，比亞迪電子升９﹒６％報３０﹒２５元，北水淨買入３億元。恒騰網絡跌
１５﹒６９％報１﹒７２元，北水淨買入０﹒７億元。騰訊控股升１﹒５９％報４８５﹒２元，
北水淨賣出１６億元。美團升２﹒６２％報２８９﹒８元，北水淨賣出３﹒４億元。中芯國際跌
３﹒８３％報２２﹒６元，北水淨賣出３﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　５﹒５９
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　　　　３﹒０２
　　恒騰網絡　　（００１３６）　　　　　　０﹒６６
　　創維集團　　（００７５１）　　　　　　０﹒６１
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　０﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１５﹒９５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒３７
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－３﹒３１
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒８４
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　－０﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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