《日入而息》北交所首日開市總成交９６億，內地經濟數據好壞參半

《今天重點》

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北交所首日總成交９６億，十新股暴漲，平移股僅９股升

；專家表示北交所開市不會分流Ａ股資金

易會滿稱北交所開市是資本市場改革又一標誌性事件；持

續深化新三板改革，努力辦好北交所

北交所董事長徐明稱將從四方面不斷完善北交所政策和制

度體系

內地１０月工業增加值增３﹒５％，好於預期；內地１０

月社會消費品零售總額增４﹒９％優預期；內地首１０月

房地產投資增７﹒２％

首１０月全國固定資產投資增６﹒１％，略遜預期；首１

０月全國商品房銷售額增１１﹒８％；首十月ＦＤＩ增速

回落至２３﹒４％錄１４２０億美元

耀才（０１４２８）料北交所能吸引高端製造業及生物醫

療科技公司上市；耀才植耀輝料恒指短期續於２４０００

至２６０００點上落

本港新增６宗輸入個案，當中５宗涉變異病毒株

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《即日市況》

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恒指高收６２點報２５３９０，科指升３５點報６６０１

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１６％，北交所首日成交９６億十新股漲

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《美元匯價》

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日圓仍是易跌難升，初步支持１１３﹒２

歐元最新報１﹒１４５３╱５５，日圓最新報１１３﹒８１╱８４

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《公司業績》

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金輝集團（００１３７）附屬首九個月虧轉盈賺１﹒１億美元，不派息

偉易達（００３０３）中期少賺３７﹒８％至７６９０萬美元，中期息１７美仙

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《公司資訊》

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中建富通（００１３８）午後停牌，停牌前報０﹒１８６

元跌逾２％

帝國科技集團（００７７６）附屬的電競隊獲得比賽冠軍

順豐同城於港交所上傳聆訊後資料集

中行（０３９８８）在倫敦上市２２億美元可持續發展類

債券

聯交所批評中國瑞風新能源（００５２７），指令該公司

檢討其內部監控

偉源控股（０１３４３）大部分染疫員工已康復，不會對

年度業績構成重大影響

百濟神州（０６１６０）ＭＣＬ藥物獲沙特藥監局批准治

療復發成人患者



耀才調查指７２％受訪散戶料港股明年重返２６５００點

以上

雷蛇（０１３３７）「雙１１」高端電競椅類目成交按年

增長２０倍

香港電訊（０６８２３）ｃｓｌ．推出５Ｇ ｘ ＭＩＲ

ＲＯＲ企劃；對５Ｇ滲透率可達２０％感樂觀

騰訊（００７００）創作服務平台向全網第三方平台發出

測試邀請，包括抖音

Ａｍａｎｄａ Ｍｕｒｐｈｙ下月任匯豐南亞及東南亞工

商金融主管

中銀人壽與臻林簽訂戰略合作協議；中銀人壽料今年第三

季業務情況與去年表現持平

中國資源交通（００２６９）李永超即日被罷免執行董事

職務

英皇國際（００１６３）簽１９﹒５億元五年期無抵押銀

團貸款協議

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《國企紅籌》

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中國食品（００５０６）收購中糧可口可樂河北和及內蒙

古部分股權

中集安瑞科（０３８９９）旗下中集氫能交付北京冬奧專

供型氫氣儲運產品

深圳控股（００６０４）深業集團員工集體基金擬購買公

司股份

中信證券（０６０３０）２８０億元Ａ股配股申請獲中證

監審核通過

中國電力（０２３８０）與魯北集團達成全面戰略合作

中國中冶（０１６１８）首１０個月新簽合同額升２０％

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《神州民企》

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傳花樣年（０１７７７）與債券持有人商延付債息

百融雲創（０６６０８）首九個月收入按年升５６％

特步國際（０１３６８）斥２４００萬元人民幣於上海購

入８０個停車位

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《中國要聞》

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分析指人行等量平價續做萬億ＭＬＦ，降準概率再降低

固投增長年內低，統計局表示基建投資仍保穩定增長態勢

網傳王健林去世，萬達闢謠並報警

十月社零增長三個月高，統計局表示消費恢復韌性顯現

統計局：表示短期因素造成滯脹表象，ＣＰＩ仍將溫和上

漲；１０月經濟運行平穩，發展結構性矛盾猶存；ＰＰＩ

漲幅擴大帶來ＣＰＩ和ＰＰＩ差距擴大；１０月７０城樓

價環比續跌，同比漲幅續回落

中國１０月能源生產同比齊增，原煤生產由降轉升

內地１０月工業增加值增３﹒５％，好於預期

內地１０月社會消費品零售總額增４﹒９％優預期

首１０月全國固定資產投資增６﹒１％，略遜預期

內地首１０月房地產投資增７﹒２％

首１０月全國商品房銷售額增１１﹒８％

全國１０月城鎮調查失業率４﹒９％，持平上月

多地出台新舉措鼓勵新能源汽車和商圈消費

人行提前續作一萬億ＭＬＦ對沖本月到期量

能源局表示１０月全社會用電量同比增速回落至６﹒１％

測算表示十月７０城新樓價格指數環比轉跌逾六年半首次

陸委會評估台灣在港財產或有被沒收風險

外逃２０年中國銀行開平案主犯許國俊被強制遣返中國

據報華為擬將手機設計授權第三方規避美制裁

國家反壟斷局「呼之欲出」，國務院新任命甘霖為局長

首十月ＦＤＩ增速回落至２３﹒４％錄１４２０億美元

傳中印推動減少煤炭使用而非淘汰，中方稱應尊重國情

李迅雷稱地產業走弱對中國經濟帶來的影響被低估

瑞銀亞債基金經理離職，基金持大量內房敞口

教育部印發校外培訓分類指南，明確學科類培訓範圍

發改委清理整治各地虛擬貨幣挖礦，嚴查國有單位機房

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，報１７６３４點

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《其他消息》

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據報金管局考慮明年４月有序退出「還息不還本」計劃

消委會表示５Ｇ服務月費相差大，網上銷售員價比官網平

三成

資科辦表示「智方便」登記用戶突破１００萬

陳茂波稱共同富裕，蛋糕做大也要分好；推動共同富裕沒

有捷徑，不能單靠二次分配以達致目的

調查指近６７％大灣區初創企業冀擴展深圳市場，融資為

最大挑戰

香港家族辦公室協會增至４０個成員，資產管理規模達５

７０億美元

傳港府聘請銀行安排發行歐元和美元綠色債券

中原表示周末十大屋苑成交升３倍，零成交屋苑回落

運房局表示３１００個資助出售單位完工日期押後一年

深股通額度全日用近５１億元，陸股通連續三日淨流入；

滬股通額度全日用２１億元，陸股通淨流入近３４億元

中環街市開業首２個半月人流逾３００萬，項目二期現正

招租

星展香港與太古坊合作打造全港最高城市農圃

調查指大灣區初創對前景樂觀，逾７成料未來３年收入增

逾２５％

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《北交所》

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北交所新股同心傳動漲逾五倍，觸發二次臨停

北交所首日總成交９６億，十新股暴漲，平移股僅９股升

專家表示北交所開市不會分流Ａ股資金

徐明稱將從四方面不斷完善北交所政策和制度體系

易會滿稱北交所開市是資本市場改革又一標誌性事件；持

續深化新三板改革，努力辦好北交所

申萬宏源表示北交所有望形成自成體系的良性生態系統

耀才（０１４２８）料北交所能吸引高端製造業及生物醫

療科技公司上市

景順表示北交所帶來投資機會，券商將受益最大

畢馬威表示北交所為創新型中小企業獲取融資提供重要平

台

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《大國博弈》

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官媒預告習拜峰會台灣問題是重頭戲，將警告美國後撤

據報中國駐美使館游說美商界反對國會內中國相關議案

習拜峰會前，王毅與布林肯通電話，再談台海現狀

外交部表示習拜會將就中美關係戰略性問題坦誠交換意見

趙立堅稱美阻英特爾使用四川廠區芯片為濫用國家力量

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《新冠肺炎》

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本港新增６宗輸入個案，當中５宗涉變異病毒株

何栢良倡機組人員抵港後於酒店檢疫７日

內媒表示國產新冠特效藥有望１２月底前獲批准上市

南韓新加坡啟動航空旅遊氣泡

北京中關村通報一宗內蒙古快遞外包裝檢測陽性

國泰表示本月起曾逗留法蘭克福機組人員返港隔離２１日

進京需持核酸證明，逗留有本土確診縣市者禁止進返京

薛永恒稱政府希望盡快通關，創科局將做好技術方案

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