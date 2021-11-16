匯控（００００５）昨日倫敦回購逾２３７萬股，涉資１﹒０８億元

《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（１５日）向摩根士丹利購入

約２３７﹒１２萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３１１０至４﹒３７４５英鎊，總值

１０３２﹒６６萬英鎊（約１﹒０８億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控連續１５個交易日回購股份，合共逾４４００萬股。（ｍｈ）

