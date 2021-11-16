【濠賭股落鑊】澳門放寬第三針疫苗接種條件，惟勿忘一陰霾！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１６日報道》澳門即日起放寬接種第三針新冠病毒疫苗的條件，

市場憧憬澳門加快與內地通關，濠賭股顯著造好。金沙中國（０１９２８）和銀河娛樂

（０００２７）半日急漲６至７％，為表現最佳的兩隻藍籌股。不過，專家提醒，修改《博彩法

》諮詢結果仍未公布，為行業前景帶來不確定性，籲多加小心！



＊澳門放寬打第三針條件，濠賭股很興奮！＊



澳門政府最新公布，即日起進一步放寬預約接種第三劑新冠病毒疫苗的條件。所有１８歲或

以上已接種兩劑疫苗、滿六個月沒有禁忌症人士，均可預約接種第三劑疫苗。

消息刺激濠賭股今早急升，其中銀娛輕微高開後，升幅顯著擴大，高見４７﹒５元，創自九

月中旬，即澳門提出修改《博彩法》諮詢以來新高。截至中午，銀娛升７﹒１２％，報４７﹒４

元。金沙走勢與銀娛相若，急漲６﹒９５％，報１９﹒７元。至於其他濠賭股亦顯著上揚，永利

澳門（０１１２８）、澳博（００８８０）、美高梅中國（０２２８２）及新濠國際

（００２００）的升幅介乎４至８％。



＊銀娛獲逾兩億淨掃貨，惟金沙大戶買家更積極入市＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，銀娛錄逾２億元淨主動買入，是連續第

九個交易日獲資金淨掃貨，而淨掃貨規模亦較過往五個交易日平均的約５１２８萬元增加約３倍

，且佔成交金額２２﹒７５％，規模不容忽視。至於金沙的資金流向亦明顯改善，半日錄

１﹒３５億元淨主動買入，較過往五個交易日平均的約８４６萬元多出近１５倍，且佔成交金額

２６﹒８６％。上述數據均反映大戶買入兩股的態度轉為積極。

若細看買家入市情況，便發現金沙買家的入市態度較銀娛的進取。金沙的整體及大戶（單宗

成交金額大於１００萬元）主動買沽比率分別為６４：３６及７５：２５，兩者均高於銀娛的

６２：３８及６４：３６，反映金沙買家，尤其大戶買家，更落力掃貨。



＊黃瑋傑：銀娛走勢持續改善，惟關注修改《博彩法》諮詢結果＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》從基本面分析濠賭股，看好澳門疫情緩和，有利與內地通關，惟修改《博彩法

》諮詢結果仍未公布，為行業前景帶來不確定因素。他提醒投資者，政策變動或引起濠賭股震盪

。

不過，濠賭股短期走勢普遍向好。以銀娛為例，自９月中旬錄得３８﹒３元低位後，走勢持

續一浪高於一浪。黃師傅料銀娛將進一步補回九月中旬的下跌裂口，即４５至４８﹒８元，惟能

否再向上，則要視乎修改《博彩法》的諮詢結果。

為期４５天的修改《博彩法》諮詢期已於上月２９日結束，澳門博彩監察協調局正整理意見

及建議，稍後公布諮詢結果。當局強調，博彩法修訂旨在完善法律監管、與時並進，引入政府代

表到企業不會對營商構成影響。

