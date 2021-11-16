《盤後部署》科技股延續強勢惟需留意業績，恒指料二萬六有阻力

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指今天高開４１點報２５４３２點，午後一度升３５０點。

科技股及內房股造好，加上金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）等賭股急升，帶動大市高

走。最終港股收報２５７１３，升３２２點或升１﹒２７％，主板成交１３１０﹒３７億元。國

企指數收報９２２５，升１４０點或升１﹒５４％。恒生科技指數收報６７１２，升１１１點或

升１﹒６８％。

即月期指新報２５６２８，升２５２點，低水８６點。即月國指期貨報９２００，升１１３

點，低水２６點。即月科指期貨新報６７００，升９１點，低水１２點。

Ａ股微跌。上證綜合指數報３５２１，跌１１點或跌０﹒３３％，成交４４４７﹒０１億元

人民幣。深證成份指數報１４６１３，跌２２點或跌０﹒１５％，成交３０４４﹒２３億元人民

幣。



＊博彩法修改結果未明，賭股走勢尚待觀察＊



中美元首舉行歷時三小時的視像會晤，外交部形容會晤是「坦誠、深入、建設性和富有成效

」。雖然今次「習拜會」未就關稅等貿易議題深入討論，惟美國白宮指出，雙方在會談中商議了

在一些問題上「繼續討論」，反映兩國將持續談判，有望進一步推進關係，短期內或可刺激市場

投資氣氛。

科技股延續昨天（１５日）強勢，其中京東（０９６１８）已突破所有移動平均線，成交額

突破１０億，其他技術指標都顯示買入的利好訊號。不過，股價已逐步迫近保力加通道的頂部，

能否延續升勢則需留意即將公布的業績，現階段看不宜高追。

澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件。所有１８歲或以上已打齊兩針滿６個

月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。賭股受消息刺激急升，惟目前升幅很大可能是

「炒消息」所致，待消息淡化後未必繼續保持強勢，加上修改《博彩法》諮詢結果仍未公布，對

賭股影響屬未知，走勢尚待觀察。

大市方面，今天總成交額輕微上升，資金流入亦較上日多７９億，市場投資氣氛稍為好轉。

恒指目前已升穿二十天移動平均線，惟九月初至今曾數度上試２６０００點水平，最後都後勁不

繼調頭向下，相信資金未見有顯著增加前，恒指短期內料在此２６０００點水平出現阻力。

（ｅｒ）

