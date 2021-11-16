【國際要聞】金正恩神隱３５日，中美領袖視像峰會之際露面

《經濟通通訊社１６日專訊》中美兩國舉行領導人視像峰會之際，北韓官媒報道，領袖金正

恩視察三池淵市城市建設工程。這是他上月１２日參觀國防展並發表講話以來，事隔３５日首度

在北韓媒體露面。

金正恩在視察時表示，現階段迫切需要加強地方建設，奠定物質技術基礎。三池淵是金氏家

族發源地，被視為革命聖地。當地城建由金正恩親自策劃，有意成為北韓經濟改革的窗口。北韓

亦正試圖打破美國的禁運以改善國內經濟。（ｊｆ）

