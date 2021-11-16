《台股攻略－黃振宇》台股連升３日，創近４個月新高

《台股攻略》台股今日（１６日）再度上升，加權指數曾一度突破１７７００點關口，創近

４個月來新高。航運股獲資金追捧，惟電子股表現淡靜，指數升幅收窄，最終升５９點，收

１７６９３點，靠穩１７６００點關口，成交金額為３７８０億元（新台幣．下同），三大法人

合計淨買入８９﹒９９億元。

電子板塊升跌不一，台積電收６１０元，微升０﹒３％；聯發科收１０３５元，升１％；鴻

海無起跌，聯電及大立光則跌０﹒２％至０﹒６％。ＩＣ設計板塊的凱鈺、鈺創、立積及安國漲

停，晶豪科及富鼎升超過３％，普誠及禾瑞亞則跌超過３％。元宇宙概念股的亞信漲停，宏達電

及位速則跌停，威盛、中光電及智崴則跌超過４％。航運板塊造好，航運三雄的陽明收１１０元

，升４﹒８％；長榮收１１９﹒５元，升６﹒７％；萬海收１６１元，升２﹒６％。物流貨攬業

三雄的中菲行及捷迅漲停，台驊投控升２﹒６％；散裝航運的榮運及亞航升超過６％，慧洋─

ＫＹ、四維航、新興、中航及台航均升超過３％。航空雙雄的華航升２﹒７％，長榮航升

４﹒７％。

明日（１７日）為台股期貨結算日，今日明顯受制１７７００點關口，而目前市場觀望中美

元首會議結果，若兩國關係緩和，有利台股上攻萬八點關口。《富邦銀行（香港）證券投資服務

部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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