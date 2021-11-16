【虛幣世界】比特幣升級熱情減退，惟分析師仍看漲

《經濟通通訊社記者李皆穎１６日報道》比特幣最近進行Ｔａｐｒｏｏｔ 升級，但近日價

格仍在穩定水平，分析相信投資者對升級的熱情減退，惟仍然看好比特幣的看漲情緒。

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｌｏｃｋ的交易員Ｍａｒｃｕｓ Ｓｏｔｉｒｉｏｕ表示，從過去歷史顯示，

每當比特特升級一次之後就會上揚，所以很多人都認為慧歷史重演，技術指標顯示比特幣的上漲

勢頭正在放緩，這意味著當前的回調可能會延續到亞洲交易時段，預計５７０００－６００００

美元有一定支撐。

另外，近期彭博發布了Ｓｏｌａｎａ指數，使ＳＯＬ成為繼比特幣和以太幣之後，第三個獨

立價格跟踪的加密貨幣指數。ＳＯＬ在過去１２個月中飆升了１１７００％以上，目前彭博和銀

河已經發布了五個加密貨幣相關指數。

要虛擬貨幣價格現時回吐，據經濟通據數顯示，比特幣現報６２８７１﹒３０元（美元．下

同），跌４﹒５４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４４８４﹒６７元，跌３﹒９７％；

艾達幣報１﹒９９元，跌３﹒４３％；瑞波幣報１﹒１５元，跌４﹒１５％。



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