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即市新聞

16/11/2021 08:29

【虛幣世界】比特幣升級熱情減退，惟分析師仍看漲

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１６日報道》比特幣最近進行Ｔａｐｒｏｏｔ　升級，但近日價
格仍在穩定水平，分析相信投資者對升級的熱情減退，惟仍然看好比特幣的看漲情緒。
Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｌｏｃｋ的交易員Ｍａｒｃｕｓ　Ｓｏｔｉｒｉｏｕ表示，從過去歷史顯示，
每當比特特升級一次之後就會上揚，所以很多人都認為慧歷史重演，技術指標顯示比特幣的上漲
勢頭正在放緩，這意味著當前的回調可能會延續到亞洲交易時段，預計５７０００－６００００
美元有一定支撐。
　　另外，近期彭博發布了Ｓｏｌａｎａ指數，使ＳＯＬ成為繼比特幣和以太幣之後，第三個獨
立價格跟踪的加密貨幣指數。ＳＯＬ在過去１２個月中飆升了１１７００％以上，目前彭博和銀
河已經發布了五個加密貨幣相關指數。
　　要虛擬貨幣價格現時回吐，據經濟通據數顯示，比特幣現報６２８７１﹒３０元（美元．下
同），跌４﹒５４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４４８４﹒６７元，跌３﹒９７％；
艾達幣報１﹒９９元，跌３﹒４３％；瑞波幣報１﹒１５元，跌４﹒１５％。
　
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