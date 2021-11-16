《異動股》金沙（１９２８）升４％賭股飆，澳門放寬打第三針條件

《經濟通通訊社１６日專訊》金沙（０１９２８）現價升４﹒２３％，報１９﹒２元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒８４％。該股成交約６２５萬股，涉資１﹒１８億元。
澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件。所有１８歲或以上已打齊兩針滿６個
月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。
賭股造好，銀娛（０００２７）升３﹒３９％，報４５﹒７５元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅３﹒８６％；澳博（００８８０）升３﹒９％，報６﹒１３元，以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅５﹒５１％；永利澳門（０１１２８）升４﹒３５％，報７﹒２元。
現時，恒生指數報２５５５３，升１６２點或升０﹒６４％，主板成交１８１﹒４４億元。
國企指數報９１５２，升６７點或升０﹒７４％。恒生科技指數報６６２２，升２０點或升
０﹒３２％。
即月期指新報２５５３４，升１５８點，低水１９點。即月國指期貨報９１５６，升６９點
，高水３點。即月科指期貨新報６６２７，升１８點，低水１７點。
上證綜合指數報３５３３，跌０點或跌０﹒０１％，成交８４４﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１４６４１，升４點或升０﹒０３％，成交１４６２﹒３２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １９﹒２０元 升４﹒２３％
銀娛（０００２７） ４５﹒７５元 升３﹒３９％
澳博（００８８０） ６﹒１３元 升３﹒９０％
永利澳門（０１１２８） ７﹒２０元 升４﹒３５％
美高梅（０２２８２） ５﹒４０元 升２﹒４７％
新濠（００２００） １０﹒４２元 升１﹒５６％
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（ｈｃ）
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