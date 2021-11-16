【解決電荒】發改委：今冬明春煤炭安全穩定供應能可靠保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，在今年

第一輪寒潮來臨之前，就提前採取針對性舉措，予以有效應對，寒潮期間煤炭供應平穩，寒潮後

煤炭產量迅速回升。隨著全國煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場存

水平還將進一步提升，今冬明春煤炭安全穩定供應能夠得到可靠保障。



＊促進煤炭市場回歸理性成效日益顯現＊



她表示，９月以來，國內煤炭價格持續上漲，屢創歷史新高。為確保煤炭安全穩定供應，確

保人民群眾溫暖過冬，發改委會同有關方面扎實做好增產增供，緩解市場供需矛盾，並及時開展

煤炭價格調控、煤炭企業生產成本調查和價格督導，促進煤炭市場回歸理性，促進煤炭價格回歸

合理區間。隨著相關措施逐步落實，成效日益顯現。可以從產量、存煤、價格三個方面來看。

一是煤炭產量較快增加。據國家統計局數據，１０月份全國煤炭產量３﹒６億噸，同比增長

４％。從調度情況看，１１月以來煤炭產量仍在穩步增長。二是電廠存煤持續提升。１０月份以

來，統調電廠供煤持續大於耗煤，存煤加快回升，１１月１４日，電廠存煤１﹒２９億噸，月底

有望超過１﹒４億噸，目前可用２２天，較９月底增加９天。其中，東北三省統調電廠存煤超過

１４００萬噸，比９月底提升１倍以上，可用天數達到３１天。三是煤炭期現貨價格大幅回落。

１０月１９日以來，鄭商所動力煤期貨主力合約連續多日下跌，１１月１５日收於８０９﹒６元

╱噸，較１０月１９日高點１９８２元下跌５９％；秦皇島港５５００大卡動力煤現貨平倉價降

至１０９５元╱噸左右，降幅超過１０００元╱噸，晉陝蒙主產區煤礦坑口價降至９００元╱噸

以下。

下一步，一是在確保安全的前提下，督促核增產能煤礦按照核增後的生產能力組織生產，督

促復產煤礦穩產達產。二是加強煤炭中長期合同履約監管，進一步提升履約水平。三是加強運輸

協調，確保煤炭運到需要的地方。

