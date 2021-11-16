《午市前瞻》大市成交較弱，２６０００點水平料遇頗大阻力

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收市報２５６５８，升２６７點或１﹒０５％，

主板成交６５９﹒２４億元。恒生中國企業指數報９１８７，升１０１點或１﹒１２％。恒生科

技指數報６６８３，升８１點或１﹒２４％。



＊黃偉康：賭牌限制或增加，賭股升勢未必延續＊



中美元首展開會談，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通訊社》表示，兩國經濟數據

不算太好，市場憧憬今次會談會否就某些議題達成共識，各自恢復經濟動力，市場投資氣氛短期

有好轉。他續指，主要成份股已見底，估值較平，科技股抗跌力高，加上市場已消化近期部分內

房企業的負面消息，令市況稍為回升。不過，他強調大市成交較弱，資金流較緊張，恒指料在

２６０００點水平會遇上頗大阻力，而２５０００點水平將是重要支持位。

澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件。所有１８歲或以上已打齊兩針滿６個

月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。消息帶動賭股造好，新濠國際（００２００）

、銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）曾升逾６％。黃偉康指出，賭股除了受通關的相關

消息刺激外，市場亦關心中美會談能否讓美資賭牌得以延續，惟賭牌牽涉問題較多，相關限制相

信會增加，而賭股早段成交無明顯增加，目前升勢只屬短線炒作，未必延續得太久。

