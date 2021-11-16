傳雷蛇（１３３７）高管擬以每股４元提私有化，估值３５０億元

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述消息人士表示，由雷蛇（０１３３７）高管領導的財
團計劃以最多每股４元收購公司，以進行私有化，交易估值將高達３５０億港元（約４５億美元
）。該財團最終目標是在紐約上市。
知情人士稱，ＣＶＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ是考慮與雷蛇公司管理層一道、
通過一項潛在的交易收購雷蛇並將其私有化的投資者之一，而ＫＫＲ亦研究這項交易，但尚未決
定是否投資。（ｂｉ）
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