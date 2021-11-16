【稅貸大戰】中銀香港推稅貸優惠，實際年利率低至１﹒２５厘

《經濟通通訊社１６日專訊》中銀香港（０２３８８）分期「易達錢」稅季貸款自１０月初

推出以來，市場反應熱烈。該行進一步推出稅貸優惠，提供低至１﹒２５％實際年利率，並豁免

全期手續費，讓客戶靈活運用資金。

此外，客戶經中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式等電子渠道申請分期「易達錢」

稅季貸款，可享５００元現金回贈；全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲２００元現金回贈

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（ｂｉ）

