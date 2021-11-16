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16/11/2021 16:31

《本港經濟》香港最新失業率４﹒３％連跌八個月，勝市場預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年７－９月的
４﹒５％，下跌至８－１０月的４﹒３％，連續八個月改善，並低於市場原來預測的４﹒４％。
同期就業不足率亦由２﹒１％下跌至１﹒９％。
　　勞工及福利局局長羅致光表示，隨著經濟持續復甦，勞工市場繼續改善。今年８－１０月經
季節性調整的失業率較７－９月下跌０﹒２個百分點至４﹒３％，就業不足率亦下跌０﹒２個百
分點至１﹒９％。同期，總就業人數增加８５００人至３６６﹒６５萬人，失業人數減少
８８００人至１７﹒１８萬人。
　　羅致光指，展望未來，勞工市場料會繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟復甦的步伐。本
地疫情穩定的情況和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動，惟幾近冰封的訪港旅遊
業仍然是制約因素。要為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實的基礎，社會各界應對
２０１９冠狀病毒病疫情保持警惕，努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施。
　　他提到勞工處在今年８－１０月平均每月錄得１０﹒４９萬個來自私營機構的空缺，較７－
９月的平均數字上升２﹒１％，按年上升６４﹒７％。（ｃｌ）

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