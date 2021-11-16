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16/11/2021 16:46

【ＥＳＧ】貝萊德：全球九成半保險業者視氣候變化風險為投資風險

　　《經濟通通訊社１６日專訊》貝萊德發表保險業調查顯示，保險業對氣候變化風險的關注與
日俱增，受訪的全球資深保險業者中，９５％認為氣候變化風險在未來兩年將在構建投資組合方
面帶來重大影響。
　　貝萊德訪問了來自全球２６個市場的３６２名資深保險業者，當中接近三分之一來自亞太區
，這些受訪保險公司的可投資資產合計達２７萬億美元。調查結果顯示，今年主導保險業者的主
題包括可持續發展的影響與日俱增、尋求分散投資於收益較高的資產，以及推動數碼化業務發展

　　貝萊德金融機構團隊及金融市場諮詢全球主管Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｈａｔａｍｉ表示，絕大部
分受訪保險業者將氣候變化風險視為投資風險，並正透過投資組合配置緩減相關風險和把握轉型
至淨零經濟所帶來的變革機遇。保險業者對可持續發展的關注日增，已為投資業界帶來不可忽略
的明確訊息。

＊愈趨關注可持續發展及ＥＳＧ風險監管規定＊

　　有一半受訪業者表示，由於可持續發展投資能夠帶來較佳的風險調整後表現，因而把現有資
產重新配置於可持續發展資產。儘管地緣政治風險仍然是保險業者最關注的問題，但他們亦認為
環境風險對其公司的投資策略構成嚴峻威脅，當中有超過三分之一的受訪者將環境風險列為潛在
阻力。
　　亞太區保險業者也展現與全球業者相若的趨勢，正逐步將可持續發展因素納入於其投資過程
和策略之中。根據這次調查，有５５％的受訪亞太區保險業者調整資產配置至可持續發展投資方
案，以期爭取較佳的經風險調整後表現，而５３％受訪者則為了遵從對ＥＳＧ風險的監管規定而
作出調整。超過一半的亞太區保險業者表示，他們在過去　１２　個月曾經基於　ＥＳＧ　的因
素而放棄投資機會。（ｂｉ）



　


　


　

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