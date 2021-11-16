金管局：銀行業已完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合約

《經濟通通訊社１６日專訊》倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）將於今年年底後停止發布，

個別美元ＬＩＢＯＲ設置則會發布至２０２３年６月底。至於港元隔夜平均指數（ＨＯＮＩＡ）

已被指定為香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）的備用參考利率，但ＨＩＢＯＲ仍會繼續發布。

金管局副總裁阮國恒表示，截至今年９月底，香港銀行體系以ＬＩＢＯＲ作為參考利率的資

產及負債分別為４﹒３萬億元及１﹒２萬億元。以ＬＩＢＯＲ作為參考利率的衍生工具合約名義

總值為３４﹒９萬億元。

他指出，在這些以ＬＩＢＯＲ作為參考利率的合約中，只有４％（１﹒６萬億元）會在

ＬＩＢＯＲ停止發布後到期並且欠缺完備的備用條款以作應對，締約方需要修訂這些合約，以列

明ＬＩＢＯＲ停止發布後會以哪些利率作為參考利率。

他續指，上述這些需要修訂的合約中，約１４％（２０００億元）的合約所使用的

ＬＩＢＯＲ設置將會在２０２１年後停止發布，因此締約方必須在今年年底前修訂這些合約。

他又表示，截止今年９月底，香港銀行業已經完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合約，

這些合約的總金額由２０２０年９月底高峰期的２１﹒６萬億元減少９２％至今年９月底的

１﹒６萬億元。惟銀行必須在今年餘下４５日內，完成處理需要在年底前修訂的ＬＩＢＯＲ合約

。（ｂｎ）

