《再戰明天》紐約聯儲總裁講話，Ｂ站百度公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》紐約聯儲總裁威廉姆斯講話，及Ｂ站（０９６２６）百度

（０９８８８）公布業績，料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，明日俄羅斯央行總裁納比烏里娜召開記者會。本港時間１７日晚上

１０：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在高盛組織的歐元區經濟和貨幣政策前景活動上發表講

話，並參加線上問答環節。１０：１０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在２０２１年美國公債市場

會議上發表線上主旨講話。



＊英歐公布１０月ＣＰＩ，美新屋動工＊



在數據方面，１７日７：５０ａｍ，日本公布１０月出口，年率料由１３％降至１０﹒３％

；１０月進口，年率料由３８﹒２％降至３１﹒８％；１０月貿易收支料由負６２４１億日圓收

窄至３２００億日圓。３：００ｐｍ，英國公布１０月消費者物價指數，月率料由０﹒３％升上

０﹒８％，年率料由３﹒１％升上３﹒９％；１０月核心消費者物價指數年率料由２﹒９％升上

３﹒１％。５：３０ｐｍ，英國公布９月房價指數。６：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者物

價指數，月率料由０﹒５％升上０﹒８％，年率料由３﹒４％升上３﹒７％；１０月核心消費者

物價指數年率料由１﹒９％升上２﹒１％。９：３０ｐｍ，美國公布１０月建築許可，月率料由

下滑７﹒８％升上２﹒８％；１０月新屋動工，料由１５６萬升至１５８萬，月率料由下滑

１﹒６％升上１﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩、百度等。（ｗａ）

