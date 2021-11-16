《經濟通通訊社１６日專訊》順誠（００５３１）發盈喜，預期截至２０２１年１２月３１
日止年度錄得盈利不低於約２６５０萬美元，而去年同期則為虧損約１５７０萬美元。
集團解釋，財務表現有所改善主要是由於需求上升及有效控制成本及經營開支，使毛利率及
經營利潤率提高；及集團於本年度將位於中國的經營廠址由自用物業更改為租賃物業用途使可收
回金額增加，因此撥回物業、廠房及設備的減值約７００萬美元所致。（ａｃ）
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16/11/2021 16:42
【企業盈喜】順誠（５３１）料今年虧轉盈賺不低於２６５０萬美元
《經濟通通訊社１６日專訊》順誠（００５３１）發盈喜，預期截至２０２１年１２月３１
日止年度錄得盈利不低於約２６５０萬美元，而去年同期則為虧損約１５７０萬美元。
集團解釋，財務表現有所改善主要是由於需求上升及有效控制成本及經營開支，使毛利率及
經營利潤率提高；及集團於本年度將位於中國的經營廠址由自用物業更改為租賃物業用途使可收
回金額增加，因此撥回物業、廠房及設備的減值約７００萬美元所致。（ａｃ）
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