【企業盈喜】新世紀集團（２３４）：料中期虧轉盈賺３００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》新世紀集團（００２３４）發盈喜，預期截至９月底止６個月

將錄得公司擁有人應佔溢利約３００萬元，而去年同期則錄虧損約５９００萬元。

集團解釋，業績由虧轉盈乃主要由於綜合損益表內確認之郵輪重估虧絀大幅度減少至約

３００萬元，去年同期為約５７００萬元；及期間錄得投資物業之公平價值約１６００萬元，而

去年同期錄公平價值虧損約２１００萬元。（ａｃ）







