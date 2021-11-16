【通關在望】林鄭：國泰機師染疫不影響與內地商討通關安排

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日在行會前表示，三名國泰航空

（００２９３）機師染疫事件，不影響與內地商討通關安排，一切籌備工作仍在進行中。



＊機組人員免檢疫需平衡社會正常運作＊



林鄭又指，機組人員、海員、及跨境貨運司機豁免檢疫，出發點不是為了個別行業，而是為

社會正常運作。由於空運及海運的暢順對於香港社會很重要，政府早前已進一步取消大部分的免

檢疫安排，但若沒了來貨，不知社會如何運作。

林鄭強調政府不是完全放手，與航空公司有緊密接觸，海外停留的機組人員也要閉環式。在

德國法蘭克福酒店逗留的１３０位貨機機師需要隔離２１日，對香港貨運造成不少影響。她指國

泰近日的收緊安排，是運房局與國泰磋商幾天後得出的措施，政府會保持監察，有需要時再採取

一些更嚴格的措施。



＊摩通行政總裁留港３２小時獲豁免檢疫＊



摩根大通行政總裁戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）昨日（１５日）抵達香港，短暫停留

３２小時，獲豁免隔離檢疫，隨後飛往倫敦。林鄭指，行政會議通過法例第５９９章有關防疫的

附屬法例時，設有針對內地到港人士的５９９（Ｃ）章，以及外國到港人士的５９９（Ｅ）章，

列明有何情況下會被豁免。舉例指她本人如果到外地公幹回港，亦獲豁免。她表示，相關個人豁

免一般由政策局提出，經政務司司長批准，而今次豁免是基於經濟理由，涉及「一日多的工作」

，而該名人士整個行程受限制，風險可控。（ｈｙ）

