【企業盈喜】中國汽車新零售（００５２６）料中期虧轉盈

《經濟通通訊社１６日專訊》中國汽車新零售（００５２６）預期，截至今年９月底止六個
月將錄得利潤，去年同期則錄得虧損。
該集團指，轉虧為盈主要由於截至去年９月底止六個月錄得商譽減值虧損約１﹒６５億元（
人民幣．下同），而中期期間則並無有關虧損。另外，出售兩項投資物業而錄得收益約４０００
萬元；及貿易、零售、批發以及投資控股分部之毛利由去年同期２﹒３４億元增至２﹒７６億元
。（ｈｙ）
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