《小傳日記》中美會晤氣氛好，魚缸繼續往上掃！

《小傳日記》魚缸今日終於比翻些少驚喜大家。今朝臨近開市中美銀首開始會晤，魚缸高開

５５點報２５４４６點。開市初段科技股走勢穩健，亦見賭股、內房股撐市，半日升住幾十點先

。然後臨近午市重開前，歷時三小時中美會晤完畢，普遍魚缸睇得較為證明。午市開波後，魚缸

立即爆上，當中科技股當然為領頭羊，刺激魚缸一度飆逾３００點。最終報２５７１３，升

３２２點或升１巴仙，主板成交１３１０﹒３７億銀。國企指數報９２２５，升１４０點或升２

巴仙。恒生科技指數報６７１２，升１１１點或升２巴仙。

Ａ場方面，上證綜合指數報３５２１，跌１１點或跌唔夠１巴仙，成交４４４７﹒０１億銀

人民幣。深證成份指數報１４６１３，跌２２點或跌唔夠１巴仙，成交３０４４﹒２３億銀人民

幣。

科技股今日做大市抽升火車頭。騰訊（００７００）現價升２巴仙，報５０２﹒５銀；美團

（０３６９０）升３巴仙，報２９７﹒４銀；阿里（０９９８８）升２巴仙，報１６５﹒２銀。

據內媒《２１世紀經濟報道》最新引述多位遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復

審批。百奧家庭（０２１００）現價升２５巴仙，報０﹒８銀；飛魚（０１０２２）升１６巴仙

，報０﹒５２銀；心動（０２４００）升１１巴仙，報５４﹒３銀；友誼時光（０６８２０）升

９巴仙，報１﹒２７銀。

馬交即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗嘅條件。所有１８歲或以上已打齊兩針滿６個

月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。銀娛（０００２７）現價升５巴仙，報

４６﹒５銀；金沙（０１９２８）升６巴仙，報１９﹒５２銀；澳博（００８８０）升６巴仙，

報６﹒２５銀。

今星期五恒指季度檢討，中金出報告話，農夫山泉（０９６３３）等嘅股有染藍潛力，相關

候選佳麗齊齊炒作。農夫山泉（０９６３３）現價升７巴仙，報４８﹒３５銀，該股成交約

２３５２萬股，涉資１１﹒２０億銀，盤中高見４８﹒４銀，最低見４５銀；京東集團

（０９６１８）升１巴仙，報３３８銀；思摩爾（０６９６９）跌唔夠１巴仙，報４０﹒７５銀

。

短線科技股反彈趨勢已經出現，大家應繼續ｋｅｅｐ住相關好倉。另外，筆者留意到高質素

內房有資金流入，料內房最差時間已過，所以大家可以買返些少平保好倉（０２３１８）！請請

！



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