  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/11/2021 16:28

《小傳日記》中美會晤氣氛好，魚缸繼續往上掃！

　　《小傳日記》魚缸今日終於比翻些少驚喜大家。今朝臨近開市中美銀首開始會晤，魚缸高開
５５點報２５４４６點。開市初段科技股走勢穩健，亦見賭股、內房股撐市，半日升住幾十點先
。然後臨近午市重開前，歷時三小時中美會晤完畢，普遍魚缸睇得較為證明。午市開波後，魚缸
立即爆上，當中科技股當然為領頭羊，刺激魚缸一度飆逾３００點。最終報２５７１３，升
３２２點或升１巴仙，主板成交１３１０﹒３７億銀。國企指數報９２２５，升１４０點或升２
巴仙。恒生科技指數報６７１２，升１１１點或升２巴仙。
　　Ａ場方面，上證綜合指數報３５２１，跌１１點或跌唔夠１巴仙，成交４４４７﹒０１億銀
人民幣。深證成份指數報１４６１３，跌２２點或跌唔夠１巴仙，成交３０４４﹒２３億銀人民
幣。
　　科技股今日做大市抽升火車頭。騰訊（００７００）現價升２巴仙，報５０２﹒５銀；美團
（０３６９０）升３巴仙，報２９７﹒４銀；阿里（０９９８８）升２巴仙，報１６５﹒２銀。
　　據內媒《２１世紀經濟報道》最新引述多位遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復
審批。百奧家庭（０２１００）現價升２５巴仙，報０﹒８銀；飛魚（０１０２２）升１６巴仙
，報０﹒５２銀；心動（０２４００）升１１巴仙，報５４﹒３銀；友誼時光（０６８２０）升
９巴仙，報１﹒２７銀。
　　馬交即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗嘅條件。所有１８歲或以上已打齊兩針滿６個
月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。銀娛（０００２７）現價升５巴仙，報
４６﹒５銀；金沙（０１９２８）升６巴仙，報１９﹒５２銀；澳博（００８８０）升６巴仙，
報６﹒２５銀。
　　今星期五恒指季度檢討，中金出報告話，農夫山泉（０９６３３）等嘅股有染藍潛力，相關
候選佳麗齊齊炒作。農夫山泉（０９６３３）現價升７巴仙，報４８﹒３５銀，該股成交約
２３５２萬股，涉資１１﹒２０億銀，盤中高見４８﹒４銀，最低見４５銀；京東集團
（０９６１８）升１巴仙，報３３８銀；思摩爾（０６９６９）跌唔夠１巴仙，報４０﹒７５銀

　　短線科技股反彈趨勢已經出現，大家應繼續ｋｅｅｐ住相關好倉。另外，筆者留意到高質素
內房有資金流入，料內房最差時間已過，所以大家可以買返些少平保好倉（０２３１８）！請請


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/11/2021
習拜視頻會晤三小時　中美關切問題逐一談（多圖）
組裝建築16/11/2021
組裝合成建築技術 融入公共設施 塑造宜居生活空間
FOCUS16/11/2021
【FOCUS】視像峰會互表誠意　中美關係需坐言起行
財經熱話16/11/2021
【濠賭股落鑊】澳門放寬第三針疫苗接種條件　惟勿忘一陰霾！
財經熱話16/11/2021
《趁消息出貨》中國黃金首三季盈利增2.7倍　股價反高潮挫一成半
財經熱話16/11/2021
【習拜會】專家料「習拜會」未必對即時大市有太大影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金