【恒大困局】內媒：許家印稱各級政府支持恒大爭取恢復開發貸

《經濟通通訊社１６日專訊》《財新網》引述中國恒大（０３３３３）內部人士透露，董事

局主席許家印於１１月１４日的一場內部會議上提到，當前中國恒大重要工作之一是盡快恢復正

常的開發貸業務。

許家印稱，現在各級政府支持中國恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金系統的人員，

要加強與金融機構特別是銀行的溝通。（ｂｉ）

