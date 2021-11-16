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16/11/2021 18:56

【恒大困局】內媒：許家印稱各級政府支持恒大爭取恢復開發貸

　　《經濟通通訊社１６日專訊》《財新網》引述中國恒大（０３３３３）內部人士透露，董事
局主席許家印於１１月１４日的一場內部會議上提到，當前中國恒大重要工作之一是盡快恢復正
常的開發貸業務。
　　許家印稱，現在各級政府支持中國恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金系統的人員，
要加強與金融機構特別是銀行的溝通。（ｂｉ）

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