《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：北交所主題基金１９日起發行

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅持用馬克思主義及其中國化創新理論武裝全黨

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１１月１６日出版的第２２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《堅持用馬克思主義及

其中國化創新理論武裝全黨》，強調在堅持以馬克思主義為指導這一根本問題上，我們必須堅定

不移，任何時候任何情況下都不能動搖。



中證監：深化新三板改革，努力辦好北交所

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北京證券交易所１５日正式揭牌開市，開市首日運行平穩，成交金額近百億元人民幣。中證監主

席易會滿在北交所揭牌暨開市儀式上指出，將持續深化新三板改革，努力辦好北交所，打造服務

創新型中小企業主陣地。



首批北交所主題基金１９日起發行

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記者獲悉，首批８隻北交所主題公募基金將於１９日起發行。這８隻北交所主題基金均以「兩年

定期開放」方式運作，且８０％以上非現金基金資產將投資於北交所股票。





《上海證券報》



堅持用馬克思主義及其中國化創新理論武裝全黨

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１１月１６日出版的第２２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《堅持用馬克思主義及

其中國化創新理論武裝全黨》，強調在堅持以馬克思主義為指導這一根本問題上，我們必須堅定

不移，任何時候任何情況下都不能動搖。



持續深化新三板改革，努力辦好北交所

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北京證券交易所昨日開市。中證監主席易會滿在「北京證券交易所揭牌暨開市儀式」上致辭表示

，中證監將努力辦好北交所，打造服務創新型中小企業主陣地。



資本市場建設啟新章

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昨日，中國資本市場改革徵途迎來又一里程碑。陽光下，「北京證券交易所」七個燙金大字折射

出資本市場服務構建新發展格局的戰略部署，也映照著滬深北三個交易所市場共同服務實體經濟

、服務科技創新的頂層設計。





《證券時報》



北交所開市，資本市場改革發展再進一步

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北京證券交易所揭牌暨開市儀式１５日在京舉行。中證監主席易會滿在開市儀上表示，中證監將

持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。



北交所新掛牌１０隻新股集體觸發２次臨停

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１１月１５日，北交所首批公司完成首秀。市場參與熱情高漲，新掛牌的１０隻新股表現亮眼，

平均漲幅接近２００％，且盤中集體觸發２次臨停。與上個月相比，逾八成平移股票日均成交額

環比增長１倍以上。



業內人士稱：北交所平穩運行可期

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多位業內人士表示，北交所首秀表現亮眼，整體上體現了市場對於新三板深化改革的認可。昨日

１０隻新股漲幅都超過１００％，符合預期，精選層平移老股普遍出現下跌，這主要是北交所利

好已逐步消化。（ｌｃ）

