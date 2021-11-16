【聚焦人幣】人幣中間價貶２８點子止步兩連揚，報６﹒３９２４

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９２４，

較上個交易日跌２８點子，止步兩連揚，暫時脫離逾兩周高點，上個交易日報６﹒３８９６。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３９２４ ＋２８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７０２ －４２４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６０１５ －２０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２０７ ＋６﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５７４４ ＋１６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９６８ ＋１１５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５０１９ ＋１８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７２１７ －３８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１０７ －２５２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１０９５ ＋１７２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１４ －５﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３５１６ －３５１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７９１ －１９９﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒０４００ ＋２６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

