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16/11/2021 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶２８點子止步兩連揚，報６﹒３９２４

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９２４，
較上個交易日跌２８點子，止步兩連揚，暫時脫離逾兩周高點，上個交易日報６﹒３８９６。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３９２４　　＋２８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７０２　－４２４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６０１５　　－２０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２０７　　　＋６﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５７４４　　＋１６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９６８　＋１１５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５０１９　　＋１８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７２１７　　－３８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９１０７　－２５２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１０９５　＋１７２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１４　　　－５﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３５１６　－３５１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７９１　－１９９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒０４００　　＋２６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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