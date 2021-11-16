《鍾之日記》習拜首次視頻見，中美經貿著墨少

《鍾之日記》１１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



今日市場焦點無疑就是中美元首的首次視頻會晤，國家主席習近平和美國總統拜登從北京時

間上午８：４５開始，一直到１２：２５左右結束，持續了３個半小時，超過了原定時間，雙方

圍繞中美關係戰略性、全局性、根本性的問題，各自發展議程與內外政策，以及共同關心的國際

地區問題廣泛交換了意見。中方形容會晤是坦誠、深入、建設性和富有成效。

根據中美目前各自披露的會議內容，兩國元首會晤中對雙邊經貿的著墨不算多。《新華社》

報道指，在中美經貿關係方面，習近平提出不要把中美經貿問題政治化。中方重視美國工商界人

士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」。美方應該停止濫用和泛化

國家安全概念打壓中國企業。美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策

。美國白宮的聲明稱，貿易方面，拜登明確表示要保護美國工人和行業免受中國不公平貿易和經

濟行為的影響。



＊恒指逾三周高，Ａ場兩連跌＊



香江魚缸高開５５點，甫開曾僅升１９點，見２５４１０點全日低，之後展開升勢，午後曾

飆３５５點，見２５７４６點。恒指收報２５７１３點，升３２２點或１﹒３％，創１０月２６

日以來收市最高。大市成交額１３１０﹒３７億元。

滬深股市今日反覆偏軟，釀酒股、網遊股領漲；而金融股、煤炭股跌、水泥股向下，滬綜指

低開２點後一度轉升，半日收升０﹒２９％，不過午後再走低，收市跌０﹒３３％，兩連跌，報

３５２１﹒７９點。兩市全日成交１１１３７億元人民幣，按日減少３﹒８％，連續第１８個交

易日成交突破萬億。外資今日通過陸股通淨流入４１﹒９９億人民幣，連續第四個交易日錄得淨

流入。



＊傳遊戲版號恢復審批，騰訊急漲回歸啡底股＊



內地於８月末發布網遊防沉迷新規，過去三個月（８－１０月），國產網遊版號審批信息始

終未有公布，市場猜測監管再次暫停或放慢審批。不過，據內媒《２１世紀經濟報道》最新引述

多位遊戲公司內部人士稱，遊戲版號獲或將在近期恢復審批。

遊戲股恢復元氣，集體炒上，騰訊（００７００）漲２﹒２％，重上５００元，心動

（０２４００）飆１０﹒９％，網易（０９９９９）漲近４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）升

３﹒２％，中手游（００３０２）、ＩＧＧ（００７９９）升２﹒９％。

國家新聞出版署官方網站顯示，自今年７月２２日公布了８７個國產網絡遊戲審批版號後，

８－１０月的網遊版號至今未下發；與此同時，官方至今也並未出台任何文件證實國產網遊版號

審批已經暫停或放慢審批。

在版號審核疑似停擺期間，一系列針對未成年人網遊保護的監管政策及內容審核機制仍在配

套下發。有業內人士認為，未來遊戲版號的審批監管必然會趨於嚴格。但不同於２０１８年首次

「版號寒冬」，此次審批暫停應源於對遊戲內容審核更為嚴格，而非為控制版號數量。



＊澳門續派錢，賭企對前景感樂觀，濠賭股跑贏＊



澳門政府今日宣布，明年將繼續向市民派錢。澳門行政長官賀一誠發表《２０２２年財政年

度施政報告》，宣布澳門明年續向永久居民派１萬澳門元，非永久居民派６０００澳門元，是澳

門政府推出「現金分享計劃」後連續第１５年派錢。

澳門六大賭牌即將在明年到期，將進行重新競投，施政報告中表示提到要依法妥善推進博彩

經營權重新競投的相關工作，積極開拓更具市場競爭力的非博彩元素，持續推動幸運博彩承批公

司適切承擔社會責任，但有關賭牌競投的細節則未有公布。

賀一誠表示，去年一直深受疫情影響的各行各業雪上加霜，廣大居民承受前所未有壓力，失

業率有所上升，政府財政繼續赤字，不過與去年相比，澳門經濟有所復甦，呈現曙光。展望明年

，隨著新冠疫苗接種率提高，防疫工作不斷加強和完善，預期旅遊限制有望有序放寬，旅遊業及

整體經濟將逐步復甦。

同樣對未來感到樂觀的還有澳門各大博彩企業的高管。新濠主席兼行政總裁何猷龍，在出席

新濠影滙第二期平頂儀式表示，博彩業短期仍面臨困難，但對當地長遠發展、澳門政府及中央政

府均有信心。永利澳門副主席陳志玲則透露，疫情穩定後酒店客房約有５成入住率，目前已有超

過６成預訂率，以內地客為主，他對聖誕期間的前景感到樂觀，將舉辦活動吸引旅客。

消息激勵濠賭股跑出，金沙（０１９２８）升６％，銀娛（０００２７）升５﹒１％，新濠

（００２００）升５﹒８％，永利澳門（０１１２８）升６﹒８％，澳博（００８８０）升

５﹒９％，美高梅（０２２８２）升３﹒４％。



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