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即市新聞

16/11/2021 08:36

【北交所】多家Ａ股公司搶抓北交所開市機遇

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北京證券交易所昨日（１５日）正式開市交易，提振了市場信
心。在滬深交易所中，一些Ａ股上市公司或成為首批北交所上市公司的股東，或為證券金融企業
和合格投資者參與北交所相關業務。
　　其中，南鋼股份（滬：６００２８２）昨日就提出將「報名參與」北交所，公司披露擬將其
控股子公司鋼寶股份分拆至北交所上市。鋼寶股份於２０１５年１２月在新三板掛牌。公司專注
於鋼鐵產品中厚板現貨零售市場，進而進行產業鏈延伸和價值挖掘。
　　同時，為金融機構北交所業務提供技術支持的恒生電子（滬：６００５７０）也搶抓北交所
開市機遇，對其交易、風控、營銷服務、前端等系統進行改造，做到提前布局、快速應對未來北
交所規則優化帶來的調整。
　　另有眾多Ａ股上市公司以直接或者間接的方式參與投資北交所，類型包括母子公司、上下游
夥伴、財務投資等。例如，電廣傳媒（深：０００９１７）公司旗下達晨投資的豐光精密和生物
谷作為精選層「存量」公司昨日雙雙首批登陸北交所。此外，達晨投資還有９６家投資企業在新
三板掛牌，「專精特新」項目也儲備豐厚。（ｌｃ）

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