【重拳監管】市監總局：網企進軍社區團購，擠壓小攤主就業空間

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家市場監管總局官網公發布對於「防止

大型互聯網公司利用網絡團購形成市場壟斷進入市縣基層地區，嚴重影響群眾利益」建議的復文

。國家市場監管總局稱，互聯網企業進軍社區團購，擠壓小攤主、小商販等群體的就業空間，影

響社會穩定。互聯網平台企業利用資金、數據、流量等優勢進軍社區團購，以補貼低價形式搶佔

市場，容易對農貿市場、社區便利店等線下社區經濟帶來巨大衝擊。可能導致失業人數增加，影

響社會穩定。

下一步，將持續強化平台經濟監管執法。依法查處平台經濟領域濫用市場支配地位排除限制

競爭、低價傾銷、價格欺詐等違法行為，有力維護市場公平競爭，保持創新動力和發展活力。全

面落實平台企業併購行為依法申報義務，依法嚴格審查平台企業實施的抑制創新的並購行為，及

時制止「掐尖式併購」，保護有效競爭格局。

與此同時，完善平台經濟監管制度體系。加快推動《反壟斷法》修訂工作，完善相關配套立

法，細化平台經濟領域壟斷行為規制規則。推動出台《禁止互聯網不正當競爭行為若干規定》，

完善新業態新領域知識產權保護制度。積極配合相關部門做好《數據安全法》《個人信息保護法

》制定，研究數據開發利用的法律邊界，防範數據壟斷，防止數據濫用，健全與新業態相適應的

監管規則等。

