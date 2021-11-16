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16/11/2021 12:38

【大國博弈】中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時。據《央視新聞》報道
，國家主席習近平今日上午８時４６分同美國總統拜登舉行視頻會晤，上半場視頻會談比預計時
間延長近半小時，休息１５分鐘後，下半場視頻會談１１時０６分開始，１２時２４分結束。
（ｃｔ）

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