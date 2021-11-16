  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/11/2021 09:25

【新冠肺炎】全國昨新增１１宗本土確診，遼寧３宗無症狀轉為確診

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，１１月１５日，全國確診者新增確診２２宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１１宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例，浙江
及四川各１宗；本土病例１１宗（遼寧７宗，均在大連市；黑龍江２宗，均在黑河市；北京１宗
，在朝陽區；雲南１宗，在德宏傣族景頗族自治州），遼寧有３宗由無症狀感染者轉為確診病例
。無新增死亡病例；新增疑似病例１例；新增治癒出院７４宗。此外，新增無症狀感染１３宗，
２宗為本地個案，當日轉為確診病例５宗。
　　境外輸入現有確診病例３７０宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例２宗。累計確診病例
９８９６例，累計治愈出院病例９５２６宗，無死亡病例。
　　截至１１月１５日，現有確診病例１２９５宗（其中重症病例２０宗），累計治愈出院病例
９２４０６宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８３３７宗，現有疑似病例２宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８９６０宗。其中，香港特別行政區１２３８７宗（出
院１２０９２宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７６宗），台灣地區
１６４９６宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/11/2021
《神州經脈》北交所開鑼　經濟數據好壞參半　萬億MLF提前續做
財經熱話15/11/2021
【阿里預測】券商料阿里巴巴次季度盈利跌兩成　宏觀拖累消費力減
財經熱話15/11/2021
友邦新業務價值增長雖放緩　惟大行祝福股價穩升
財經熱話15/11/2021
【內房撲水】奧園賤賣西半山項目蝕近1.8億元　股價插一成
財經熱話15/11/2021
【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里　業績前點部署？
FOCUS15/11/2021
【FOCUS】消費回暖難言天晴　樓市寒冬觀望續增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金