【新冠肺炎】全國昨新增１１宗本土確診，遼寧３宗無症狀轉為確診

《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，１１月１５日，全國確診者新增確診２２宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１１宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例，浙江

及四川各１宗；本土病例１１宗（遼寧７宗，均在大連市；黑龍江２宗，均在黑河市；北京１宗

，在朝陽區；雲南１宗，在德宏傣族景頗族自治州），遼寧有３宗由無症狀感染者轉為確診病例

。無新增死亡病例；新增疑似病例１例；新增治癒出院７４宗。此外，新增無症狀感染１３宗，

２宗為本地個案，當日轉為確診病例５宗。

境外輸入現有確診病例３７０宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例２宗。累計確診病例

９８９６例，累計治愈出院病例９５２６宗，無死亡病例。

截至１１月１５日，現有確診病例１２９５宗（其中重症病例２０宗），累計治愈出院病例

９２４０６宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８３３７宗，現有疑似病例２宗

。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８９６０宗。其中，香港特別行政區１２３８７宗（出

院１２０９２宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７６宗），台灣地區

１６４９６宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

