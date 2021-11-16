【大國博弈】中美元首今早視像會晤，白宮稱拜登以強勢地位出席

《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，經中美雙方商定，國家主席習近平將於北

京時間今日上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

美國高層官員預計會晤將持續數小時，並預料雙方將討論氣候、人權及核不擴散等議題，未

必討論關稅及供應鏈問題。

白宮發言人普薩基表示，總統拜登今次是以強勢地位參加會晤，新政府在加強與盟友關係方

面取得巨大進展，拜登將表達與中方的競爭關係，反映美方在不同議題上的價值觀。



＊美高層官員：不預期會晤有實質成果＊



美國高層官員指，拜登將向習近平表明，期望中方與其他負責任國家一樣遵守規則，關注中

國對美國盟友進行經濟脅迫，以及侵犯人權行為，強調與中方的會談必須是實質性，而並非象徵

性，但不預期今次會晤有實質成果。美方官員又淡化中美貿易取得進展的可能性，至於削減中國

商品關稅，並非拜登的議程。官員又拒絕回應，華府會否派員出席明年２月的北京冬奧會。

在前總統特朗普任內擔任駐日大使的共和黨參議員哈格蒂，要求拜登向習近平表明立場，認

為今次視像峰會是展示美國實力的機會，並要表明華府會與盟友站在一起，不會支持或縱容中國

的惡意行為。（ｊｔ）

