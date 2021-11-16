【中概焦點】高瓴第三季繼續減倉科網股，包括嗶哩嗶哩、拼多多

《經濟通通訊社１６日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）網站顯示，高瓴旗下專注於二
級市場投資的基金管理人主體ＨＨＬＲ Ａｄｖｉｓｏｒｓ公布了２０２１年三季度美股持倉數
據。數據顯示，中概股、生物科技、創新經濟與科技依舊是高瓴二級市場團隊的投資主線。
值得注意的是，ＨＨＬＲ Ａｄｖｉｓｏｒｓ二級市場團隊在三季度繼續減倉相關互聯網線
上平台個股，例如大手筆減持拼多多、嗶哩嗶哩。（ｊｔ）
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