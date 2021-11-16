【大國博弈】拜登：美國永遠捍衛自己價值觀，談話涉從人權到印太

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平北京時間今日上午同美國總統拜登舉行視像會

晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。拜登在首段談話中表示，希望與習近平進行坦

率的交談，亦希望下次與習主席舉行面對面會談。

拜登指出，作為中美兩國的領導人的責任是確保兩國關係不會演變成公開衝突，但美國將永

遠捍衛自己的價值觀，各國亦必須遵守規則。拜登還透露，他和習近平將討論美國關切的領域，

涉及從人權到印太地區。（ｗｌ）

