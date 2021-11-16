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16/11/2021 10:38

【聚焦人幣】外匯佔款餘額升至２０個月高，巨量貿易盈餘支撐人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行昨日（１５日）公布的１０月末外匯佔款較上月增加
１０９億元（人民幣．下同），實現兩連漲，且餘額回升至２０個月新高。據《路透》分析認為
，由於人民幣短期仍呈偏強走勢，外匯佔款仍有小幅回升可能，不過總體規模料持穩，美聯儲緊
縮初期對外匯佔款的影響不大。
　　美聯儲１１月初官宣緊縮政策（ＴＡＰＥＲ），美元擴大漲幅並觸及１６個月新高。不過，
人民幣匯率亦十分堅挺，幾乎維持在６﹒３８－６﹒４０元區間窄幅波動，完全沒有理會強勢美
元。根據交易員反饋，盤中還不時有大行提供美元流動性，避免人民幣升勢過猛，人民幣
ＣＦＥＴＳ指數順勢升破１０１關口，創六年新高。分析稱，人民幣強勢離不開持續巨量的貿易
盈餘影響，美聯儲緊縮預期也難以消退客盤洶湧的結匯需求，這給外匯佔款穩中小升提供了基礎

　　外匯佔款是指人行收購外匯資產而投放的人民幣。人行口徑外匯佔款增多，表明人行向市場
投放了基礎貨幣；反之如果外匯佔款減少，則是人行回收了部分人民幣，向市場提供了部分美元
。外匯佔款曾是中國基礎貨幣投放的主要工具，隨著人民幣匯率彈性上升，外匯佔款的波動不斷
下降，月度變動不大，表明人行基本退出常態式干預。
　　１０月人民幣兌美元升值０﹒９６％，同期美指僅下跌０﹒１１％。人民幣匯率ＣＦＥＴＳ
指數當月升０﹒５８％，創下五年九個月新高。（ｗｌ）

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