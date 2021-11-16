《廣匯論勢－鄭廣復》澳元處上升通道，７０美仙仍受考驗

《廣匯論勢》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）今早（１６日）公布１１月貨幣政策會議紀錄，委員

同意將目前每周４０億澳元的購債規模維持至明年２月中，屆時將就購債計劃進行評估。此外又

表示，委員會仍將維持高度支持經濟增長的貨幣政策環境，以達到全民就業及令通脹與目標一致

。不過，ＲＢＡ強調，要令通脹穩定在２至３％之間，需要充分的就業，從而令薪酬實際增幅較

１１月初開會時大，而在達到上述目標之前，ＲＢＡ不會加息。



＊洛威重申２０２４年前不加息＊



今早ＲＢＡ行長洛威（Ｌｏｗｅ）亦就通脹發言，他預期首次加息時間或不會早於２０２４

年，除非通脹上升速度較預期快。他又表示，潛在通脹達到２﹒５％中值不保證會加息，他又認

為，在未來１８個月，供求調整或令全球通脹壓力緩和，明年達到ＣＰＩ通脹率目標的可能性極

低，ＲＢＡ不會以加息去控制樓價，他又希望國民減少儲蓄、多消費。

貨幣政策會議紀錄及洛威的言論皆表明，ＲＢＡ傾向在２０２４年之前不會加息。澳元兌美

元在ＲＢＡ公布會議紀錄後持續走強，惟升至０﹒７３６９的接近周一（１５日）高位時遇到阻

力，其後ＲＢＡ行長洛威就通脹發言時，更重申ＲＢＡ在２０２４之前不會加息，澳元兌美元輾

轉回落，並失守亞洲市早段的低位０﹒７３４２，最低曾見０﹒７３３５，歐洲開市初段維持在

０﹒７３４０以下徘徊。



＊澳元成對沖海外投資工具＊



從日線圖觀察，澳元兌美元處於今年８月下旬以來形成的平衡上升通道內，目前相對接近通

道底，理論上以買入較值博，但礙於ＲＢＡ的貨幣政策明顯偏鴿，令投資者缺乏買入澳元的誘因

，相信０﹒８０仍將是澳元兌美元中長線強大阻力，短期則以０﹒７６００為主要阻力。若然聯

儲局維持目前的縮減買債進程，澳元匯價在明年上半年的沽壓力將會逐漸增強，若然聯儲局在

１２月份經濟預測上調未來通脹及聯邦基金利率上限，包括澳元在內的主要非美貨幣將會即時受

壓，澳元兌美元料再考驗０﹒７０關口。

不過，澳洲國民銀行（ＮＡＢ）一項調查顯示，澳洲退休基金利用澳元去對沖海外股票投資

風險的比例升至３３％，是２０１５年以來首次增加。由於環球金融市場受到衝擊時，澳元匯率

多傾向下跌，令到兌換成澳元的外海投資回報增加。調查亦顯示，接近三分之二的退休基金，準

備在未來兩年增加海外的股票、基建及地產投資，如此將亦加大澳元的沽壓。ＮＡＢ行政總裁

Ｄｒｅｗ Ｂｒａｄｆｏｒｄ指出，目前貨幣在投資組合中的風險僅次於股票，超大型基金正將

貨幣視為其中一項資產分配類別。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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