【大國博弈】外交部：中美願以多種形式保持聯繫，包括面對面接觸

《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平與美國總統拜登今日進行了逾３小時的視

像會晤，會談涉及雙邊關係、宏觀經濟、經貿關係、台海局勢、能源安全、氣候變化、公共衛生

安全等廣泛領域。在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，習近平、拜登同意通過多種形式保持

聯繫，中方對兩國元首各種形式的溝通，包括面對面接觸，持開放態度，順其自然，水到渠成。

關鍵是雙方要相向而行，用行動營造良好氛圍，確保會晤取得積極成果。



＊美國官員：拜登呼籲習近平履行首階段貿協承諾＊



根據中美目前披露的會議內容，兩國元首會晤中對雙邊經貿的著墨不算多。不過，美國財政

部長耶倫稍早表示，美國願意審議並且考慮降低特朗普此前針對中國實施的關稅。對此，趙立堅

回應表示，關於中美經貿關係的具體問題，請向有關主管部門了解。但他強調，中美經貿關係的

本質是互利共贏，希望美方同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。

另據《彭博》引述美國政府一位高級官員表示，拜登和習近平之間的會晤持續時間長於預期

，兩人的談話客氣，內容不拘一格。其中，拜登呼籲習近平履行對第一階段貿易協議的承諾。

（ｗｌ）

