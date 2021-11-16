【ＦＯＣＵＳ】視像峰會互表誠意　中美關係需坐言起行

【ＦＯＣＵＳ】在新冠疫情導致全球供應鏈短缺、各國通脹加劇的嚴峻時刻，國家主席習近

平和美國總統拜登，今天早上舉行了第一次視像會議。習近平在致詞中，對拜登表達的一句「看

到老朋友我感到很高興」，和拜登的一句「希望下次能面對面會晤」，無疑在會晤的一開場，已

預示著兩個大國政治氣氛的回暖。



＊中美政治氣氛回暖＊



自從美國前總統特朗普對中國發起貿易戰以來，全球民眾已經很久沒有看到兩國領導人展開

這般容恰的對話。面對國內通脹飆至３０年最高、總統民意支持率不斷下滑的不利局面，在中美

關係上取得突破，已成為拜登及民主黨改善國民經濟，扭轉明年中期選舉劣勢的關鍵契機。峰會

時間亦反映了拜登的急迫與誠意：當他和習近平互相問好的時候，北京時間是早上８時４５分，

而太平洋彼岸的白宮卻是晚７時４５分。



當會議結束時，華盛頓已是深夜１０時４５分。這一天對於年近八旬的拜登來說雖然漫長，

但也是處處展現曙光的。就在當天上午，民主、共和兩黨的國會議員罕有地一同來到白宮，見證

拜登簽署１﹒２萬億美元的基建法案。拜登亦借此機會展示美國的團結，宣稱兩黨議員共處一堂

，證明後此可以攜手合作，為普羅大眾謀取實利。



雖然美國自特朗普時代以來，國內已積蓄不少對華負面情緒；但是在經濟惡化的處境下，選

民最關注的是飯碗問題，因此拜登此時基於拯救自身經濟需要，與中國擴大合作空間的民意條件

已經成熟。



＊北京注重長久穩定關係＊



如果說，拜登是駕駛著他的基建巨輪來會習近平的，那麼北京顯然更執著於中美政治關係的

長治久安。在視像會晤前夕，中共中央在１１日閉幕的六中全會上，通過了中共歷來第三份「歷

史性決議」。正如１９４５年的決議確定了從農村發展革命的毛澤東路線﹔１９８１年的決議確

定了鄧小平的改革開放路線﹔新決議確定了中共百年成就所建立的制度自信與歷史經驗，指出「

中華文化和中國精神」是習近平時代中國特色社會主義思想的時代精華。



這份決議將在未來數十年指引中國的內政與外交方向，對美關係亦不例外。事實上，外交部

長王毅７月２６日在天津接見美國副國務卿舍曼時，對美方提出的防止中美關係失控３點要求，

已經預先反映了決議精神。



在中美視像峰會上，拜登對３點要求作出了全面回應，即美方不尋求改變中國體制﹔不尋求

通過強化同盟關係反華，無意同中國發生衝突﹔致力奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台

獨」，希望台海保持和平穩定。近年一些推動中美對抗的國家和地區政要，在聽到拜登的發言時

恐難以安枕。



＊三點原則和平共處＊



習近平則在會議上，為新時期中美關係勾勒出３點原則：一是互相尊重﹔二是和平共處﹔三

是合作共贏。早在２０１４年底習近平在北京接待時任美國總統奧巴馬時，曾指出太平洋足夠大

，容得下中美兩國，時隔７年他向拜登表達了更上一層樓的觀點：「地球足夠大，容得下中美各

自和共同發展。」兩國應堅持互惠互利，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。



習近平上任以來，歷經民主黨奧巴馬時代的「亞洲再平衡」政策，共和黨特朗普時代的「美

國優先」政策，再回到民主黨拜登的所謂「激烈競爭」政策，到現在兩國關係終於出現一線轉舵

的機會。但聽其言終需觀其行，針對拜登駕著基建的經濟巨輪與中國會晤，習近平則提醒他中美

兩國就是大海中航行的巨輪，希望雙方把穩舵，不偏航、不失速、更不能相撞。



