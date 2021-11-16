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16/11/2021 13:37

【大國博弈】習近平：經貿不要政治化，美方應採取負責任宏觀政策


　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平與美國總統拜登進行了逾３小時的視像會
晤，據《新華社》報道，關於中美經貿關係，習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商
言商，不要把中美經貿問題政治化。
　　習近平強調，中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域
存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。中美可以利用兩國外
交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題。中美
有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應該重視國內宏觀
政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策。

＊停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業＊

　　中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」
，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復甦。美方應該停止濫用和泛化國家安全概
念打壓中國企業。
　　關於能源安全問題，習近平指出，中美應該倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然
氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。中美曾攜手促成應對
氣候變化《巴黎協定》，現在兩國都在向綠色低碳經濟轉型，氣候變化完全可以成為中美新的合
作亮點。

＊習近平：願盡最大努力爭取和平統一＊

　　習近平同時闡述中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台灣問題的真正現狀和一個中
國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國
的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。中方是有耐心的，願以最大
誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，北
京將不得不採取斷然措施。
　　官媒亦引述美國總統拜登表示，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台
獨」，希望台海地區保持和平穩定。（ｃａ）

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