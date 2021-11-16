【新冠肺炎】何栢良：歐洲抵港機組人員獲豁免檢疫是「計時炸彈」

《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）三名機師從德國抵港後，確診感染新

冠肺炎，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，德國近期疫情反彈，每日確診高達數萬宗

，機組人員回港獲豁免檢疫，可回家並走入鬧市，對本港防疫肯定是「計時炸彈」。他建議機組

人員必須在指定地點隔離１４天；如果運作上有困難，最少亦要檢疫７天。



＊形容國泰新指引「唔湯唔水」＊



何栢良接受電台訪問時表示，內地民航局對從國際航線回國的機組人員，實施集中隔離１４

日的措施，他對內地專家能接受本港現時的相關安排，不太樂觀。至於國泰收緊機組人員檢疫指

引，要求抵埗首３日者，每日最多只可離家兩小時，何栢良形容有關安排「唔湯唔水」，從檢疫

角度來說並非穩妥做法，擔心機組人員萬一受感染，有機會傳染給同住家人，家人或將病毒進一

步傳開去。他建議機組人員必須在指定地點隔離１４日。



＊建議分階段為兒童打針＊



他又指，雖然未見到３－１７歲兒童及青少年接種科興疫苗後的防感染成效數據，但認為本

港下調打科興疫苗的年齡下限，有實際需要，因為本港１８歲以下接種新冠疫苗的人數不多。他

亦同意應分階段打針，先由中學開始，之後到小學及幼童。

他續指，內地已為１８歲以下兒童接種超過一億劑疫苗，根據內地監管機構資料，看不到接

種者有異常反應，但暫時未知防感染成效。目前中美及南美洲疫情嚴重的國家，因為出現兒童確

診並引致死亡的個案，所以亦已下調接種科興的年齡至３歲以上。（ｃｌ）

