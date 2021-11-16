【企業盈喜】東方表行（００３９８）料中期盈利增至逾１﹒６億元

《經濟通通訊社１６日專訊》東方表行集團（００３９８）公布，預期截至９月３０日止中

期純利按年增最少１﹒７６倍，至超過１﹒６億元。

該集團指，溢利增加主因內地收益大幅增長，消費者受２０１９年冠狀病毒疫情引致的旅遊

管制增加本土消費，以及隨著疫情大致受控，消費意欲改善，在香港及澳門之業務有所改進。

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