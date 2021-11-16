【企業盈喜】億都國際（００２５９）料中期純利按年升５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》億都（國際控股）（００２５９）公布，預期截至９月３０日
止中期純利按年升約５０％，至約１﹒２２億元。
該集團指，純利增加主因新客戶及高價值產品帶來的收入增加，帶動顯示器業務利潤上升及
分佔聯營公司業績增長所致。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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