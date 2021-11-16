  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/11/2021 08:06

【企業盈喜】億都國際（００２５９）料中期純利按年升５０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》億都（國際控股）（００２５９）公布，預期截至９月３０日
止中期純利按年升約５０％，至約１﹒２２億元。
　　該集團指，純利增加主因新客戶及高價值產品帶來的收入增加，帶動顯示器業務利潤上升及
分佔聯營公司業績增長所致。
　　該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/11/2021
《神州經脈》北交所開鑼　經濟數據好壞參半　萬億MLF提前續做
財經熱話15/11/2021
【阿里預測】券商料阿里巴巴次季度盈利跌兩成　宏觀拖累消費力減
財經熱話15/11/2021
友邦新業務價值增長雖放緩　惟大行祝福股價穩升
財經熱話15/11/2021
【內房撲水】奧園賤賣西半山項目蝕近1.8億元　股價插一成
財經熱話15/11/2021
【電商股業績】京東半日獲近九千萬元掃貨勝阿里　業績前點部署？
FOCUS15/11/2021
【FOCUS】消費回暖難言天晴　樓市寒冬觀望續增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金