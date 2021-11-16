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16/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１億人幣，托融創隊騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒指高開１１０點，報２５４３７點。最高升１５５點報
２５４８３點，最低跌９７點報２５２３０點。恒指收報２５３９０點，升６２點或０﹒２５％

　　按額度計算，北水全日淨流入１億元人民幣。融創中國（０１９１８）、思摩爾國際
（０６９６９）、創維集團（００７５１）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、舜
宇光學科技（０２３８２）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１１８５﹒９６億元減少１２﹒４％。其中港股通成交２２１億元，佔總成交
１８﹒６％。

＊融創雙管齊發共籌７４﹒１６億元＊

　　融創公布，以先舊後新方式，按每股１５﹒１８元發行３﹒３５億股新股集資５０﹒８５億
元，並以每股１４﹒７５元配售融創服務１﹒５８億股，套現約２３﹒３１億元，共籌
７４﹒１６億元。融創每股新股配售價較上周五（１２日）收報１７﹒０４元折讓約１０﹒９％
，新股佔擴大後股本約６﹒７％，而配售的股份將配售予不少於６名獨立第三方，任何承配人將
不會因配售事項成為主要股東。孫宏斌及其一致行動人士持股由４５﹒２９％攤薄至
４２﹒２５％。融創中國跌１１﹒５％報１５﹒０８元，北水淨買入４﹒５億元。
　　思摩爾國際升３﹒２９％報４０﹒８元，北水淨買入２﹒４億元。創維集團升２０﹒４８％
報６﹒４７元，北水淨買入１﹒１億元。騰訊控股升１﹒３６％報４９１﹒８元，北水淨賣出
９﹒１億元。舜宇光學科技升１﹒６８％報２３０元，北水淨賣出３﹒８億元。比亞迪股份跌
２％報２９４元，北水淨賣出２﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國　　（０１９１８）　　　　　　４﹒４９
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　２﹒３９
　　創維集團　　（００７５１）　　　　　　１﹒０９
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　０﹒７０
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　　０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－９﹒１１
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－３﹒７６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－２﹒４９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒４０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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