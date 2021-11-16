【北水炒Ｄ乜】淨流出１億人幣，托融創隊騰訊

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指高開１１０點，報２５４３７點。最高升１５５點報
２５４８３點，最低跌９７點報２５２３０點。恒指收報２５３９０點，升６２點或０﹒２５％
。
按額度計算，北水全日淨流入１億元人民幣。融創中國（０１９１８）、思摩爾國際
（０６９６９）、創維集團（００７５１）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、舜
宇光學科技（０２３８２）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交１１８５﹒９６億元減少１２﹒４％。其中港股通成交２２１億元，佔總成交
１８﹒６％。
＊融創雙管齊發共籌７４﹒１６億元＊
融創公布，以先舊後新方式，按每股１５﹒１８元發行３﹒３５億股新股集資５０﹒８５億
元，並以每股１４﹒７５元配售融創服務１﹒５８億股，套現約２３﹒３１億元，共籌
７４﹒１６億元。融創每股新股配售價較上周五（１２日）收報１７﹒０４元折讓約１０﹒９％
，新股佔擴大後股本約６﹒７％，而配售的股份將配售予不少於６名獨立第三方，任何承配人將
不會因配售事項成為主要股東。孫宏斌及其一致行動人士持股由４５﹒２９％攤薄至
４２﹒２５％。融創中國跌１１﹒５％報１５﹒０８元，北水淨買入４﹒５億元。
思摩爾國際升３﹒２９％報４０﹒８元，北水淨買入２﹒４億元。創維集團升２０﹒４８％
報６﹒４７元，北水淨買入１﹒１億元。騰訊控股升１﹒３６％報４９１﹒８元，北水淨賣出
９﹒１億元。舜宇光學科技升１﹒６８％報２３０元，北水淨賣出３﹒８億元。比亞迪股份跌
２％報２９４元，北水淨賣出２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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融創中國 （０１９１８） ４﹒４９
思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒３９
創維集團 （００７５１） １﹒０９
藥明生物 （０２２６９） ０﹒７０
華潤電力 （００８３６） ０﹒３３
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －９﹒１１
舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒７６
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒４９
美團 （０３６９０） －２﹒４０
中國移動 （００９４１） －１﹒９２
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