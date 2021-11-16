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即市新聞

16/11/2021 19:27

《日入而息》習拜峰會氣氛尚佳內容不拘，本港失業率連跌八個月

　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時　　　　　　　　　　
　　外交部表示中美元首首次視頻會晤，坦誠深入富有成效；中美
　　願以多種形式保持聯繫，包括面對面接觸　　　　　　　　　
　　拜登稱美國永遠捍衛自己價值觀，談話涉從人權到印太　　　
　　白宮表示會晤討論新疆西藏香港問題，反對改變台海現狀　　
　　習近平稱中美要堅持合作共贏，拜登重申不支持台獨；經貿不
　　要政治化，美方應採取負責任宏觀政策；中美應相互尊重，承
　　擔起應盡的國際責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　香港最新失業率４﹒３％連跌八個月，勝市場預期；失業大軍
　　減８８００人，餐飲服務失業率降至７﹒７％　　　　　　　
　　傳雷蛇（１３３７）高管擬以每股４元提私有化，估值３５０
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳恒大（０３３３３）許家印抵押兩山頂豪宅，共借８﹒２１
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局表示銀行業已完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合
　　約；現時沒有停止發布ＨＩＢＯＲ的計劃　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收３２２點報２５７１３，科指升１１１點報６７１２
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒３％，習近平重申中美經貿不應政治化
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐央貨幣政策取態落後，料歐元後市仍受壓　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３６９╱７０，日圓最新報１１４﹒２７╱３０
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　興勝創建（００８９６）中期純利按年跌８﹒８％，派息２﹒５仙　　　　　
　　法諾（０８１５３）中期虧轉盈１８１萬元，不派息　　　　　　　　　　　
　　官醞（０８５１３）首三季純利跌４５％至４１萬坡元，不派息　　　　　　
　　亞洲資產（０８０２５）首三季虧轉盈３４３萬元，不派息　　　　　　　　
　　超人智能（０８１７６）首三季虧損收窄至５６９５萬元，不派息　　　　　
　　無縫綠色（０８１５０）首三季虧損擴大至８８０萬元，不派息　　　　　　
　　耀高（０１７９６）中期虧損收窄至１２９﹒６萬元，不派息　　　　　　　
　　金山軟件（０３８８８）第三季純利按年跌１５％　　　　　　　　　　　　
　　網易（０９９９９）第三季純利增６％至３１﹒８億人幣，經調整純利升５％
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　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳雷蛇（１３３７）高管擬以每股４元提私有化，估值３５０
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＧＢＡ集團（００２６１）中建富通附屬出售２９﹒１９％股
　　份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國投資開發（００２０４）已向一名債權人償還債務　　　
　　Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）首９個月按報告基準收入增長
　　４﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美菜網拒評香港上市消息，傳最多籌３９億元　　　　　　　
　　傳中醫服務提供商固生堂開始評估香港ＩＰＯ需求　　　　　
　　佳兆業證券停向內地客提供證券服務，籲周五前轉出所有資產
　　據報淡馬錫減持阿里滴滴，清倉百度新東方等中資科網股　　
　　阿里巴巴（０９９８８）於「雙１１」實現業務全面上雲，綠
　　色創新技術提供支持；淘菜菜暫停貴州業務，指與「互聯互通
　　」壁壘有關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）《王者榮耀》１０月全球收入達３﹒２９
　　億美元，同比增４６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳高管組財團提私有化，雷蛇（０１３３７）指潛在要約價格
　　尚未確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國銀行（０３９８８）完成發行總額５００億元人民幣的二
　　級資本債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳雍禾醫療本周尋求香港上市批准，擬籌約２３億元　　　　
　　農行（０１２８８）今完成發行４００億元人民幣無固定期限
　　資本債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李小加稱期望滴灌通１０年內可幫助１００萬家小微企業成長
　　聯交所譴責中國長遠（００１１０）前執董羅習之未能履行上
　　市規則下的職責　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佳兆業（０１６３８）據報未支付到期債券利息，三公司復牌
　　升跌互見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國太保（０２６０１）回應傳聞：公司架構是根據轉型發展
　　進行微調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　上實環境（００８０７）完成發行１５億元人民幣第二期公司
　　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　北控水務（００３７１）出售湖北石首業務股權予關連公司　
　　南方航空（０１０５５）１０月客運運力投入按年跌２０﹒６
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華潤電力（００８３６）１０月售電量按年升５％至１２６０
　　萬兆瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聯想集團（００９９２）下月起債券轉換價調整至每股６﹒８
　　７元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華保險（０１３３６）中國銀保監會核准徐志斌任董事長　
　　中國神華（１０８８）執行董事及總經理楊吉平辭職　　　　
　　信陽毛尖（００３６２）擬改名為中國天化工集團有限公司　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中匯（００３８２）明年收入目標增三成達１６﹒５億人幣，
　　維持３０％派息率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　正榮地產（０６１５８）完成贖回及除牌２億美元優先票據　
　　傳恒大（０３３３３）許家印抵押兩山頂豪宅，共借８﹒２１
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內媒引述遊戲公司人士：遊戲版號或將在近期恢復審批　　　
　　發改委表示全面整治產業式「挖礦」和國有單位「挖礦」；持
　　續做好虛擬貨幣「挖礦」全鏈條治理工作；天然氣供需總體緊
　　平衡，穩定民生用氣價格；糧食儲備充足，成品糧油達１５天
　　以上供應量；１０月審批固投項目４個，總投資１５０億；健
　　全社會救助和保障標準與物價上漲聯動機制　　　　　　　　
　　發改委表示今冬明春煤炭安全穩定供應能可靠保障；十月全國
　　發電量增３％，用電量增６﹒１％　　　　　　　　　　　　
　　發改委等五部門：堅決遏制高耗能項目不合理用能　　　　　
　　李克強今出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會　　　
　　上海電氣等四家本地國資「股份無償划轉」上海國投　　　　
　　人行５００億逆回購利率持平，今淨回籠８５００億元；人行
　　上海總部成立支持臨港新片區領導小組辦公室　　　　　　　
　　李克強與洪森通話：加強中國柬埔寨發展戰略對接　　　　　
　　財政部提前下達２０２２年風電光伏等發電補助３８億　　　
　　分析指１１月份ＬＰＲ報價有可能繼續保持不變　　　　　　
　　五菱汽車表示「雙１１」全網交易總額近１億元人民幣　　　
　　銀保監批復中國華融發行不超７００億元人民幣金融債券　　
　　工信部表示加快利用５Ｇ等新網絡技術升級改造工業網絡　　
　　科遠智慧近３億存款毫不知情被質押，浦發行表示已報案　　
　　中金表示１０月數據保供作用顯現，就業壓力邊際上升　　　
　　習拜會中美重申對台立場，外交部表示美方要用行動取信　　
　　上海將為張江生物醫藥產業鬆綁賦能　　　　　　　　　　　
　　滬經信委表示上海將在碳達峰、碳中和上加大力度　　　　　
　　三季末中國銀行業金融機構本外幣資產同比增７﹒７％　　　
　　首批北交所主題基金將於周五發行　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒３％，報１７６６８點　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　林鄭冀新一屆立法會發揮反映民意及監督政府作用；市民餵飼
　　令野豬市區出沒，或考慮提高刑罰　　　　　　　　　　　　
　　英國《經濟學人》記者工作簽證被拒續期，林鄭稱外媒須遵守
　　國安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　機場三跑工人不滿承建商拖糧，今早機管局外靜坐抗議　　　
　　澳門再向永久居民派１萬澳門元，非永久居民獲６０００元　
　　許正宇稱「灣區啟航　金融才俊計劃」名額增至１２０人；將
　　繼續加強香港作為家族辦公室樞紐的競爭力　　　　　　　　
　　賀一誠稱博彩業有所恢復，將推動澳門經濟穩定發展；依法推
　　進澳門賭牌重新競投，適度多元發展刻不容緩　　　　　　　
　　香港最新失業率４﹒３％連跌八個月，勝市場預期；失業大軍
　　減８８００人，餐飲服務失業率降至７﹒７％　　　　　　　
　　金管局表示銀行業已完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合
　　約；現時沒有停止發布ＨＩＢＯＲ的計劃　　　　　　　　　
　　律政司表示政府嚴正追究恐嚇司法人員惡行　　　　　　　　
　　ＥＣＡ預料明年香港僱員薪酬提高３﹒２％　　　　　　　　
　　深股通額度全日用近６４億元，外資連續四日淨流入；滬股通
　　額度全日用１４億元，陸股通淨流入４２億元　　　　　　　
　　匯豐贊助香港首家精神健康體驗館正式啟用　　　　　　　　
　　專家料「習拜會」未必對即時大市有太大影響　　　　　　　
　　摩通ＣＥＯ兩年半來首次訪問亞洲，獲香港豁免隔離檢疫　　
　　維園年宵檔競投完畢，「舖王」６﹒０５萬元破去年紀錄　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中電信（００７２８）子公司上訴ＦＣＣ，要求撤銷停止在美服務決定　　　　　　　　　　　
外交部表示中美元首首次視頻會晤，坦誠深入富有成效；中美願以多種形式保持聯繫，包括面對
面接觸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登稱美國永遠捍衛自己價值觀，談話涉從人權到印太　　　　　　　　　　　　　　　　　　
白宮表示會晤討論新疆西藏香港問題，反對改變台海現狀　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平稱中美要堅持合作共贏，拜登重申不支持台獨；經貿不要政治化，美方應採取負責任宏觀
政策；中美應相互尊重，承擔起應盡的國際責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　官媒評Ａｐｐ自動續費：琢磨算計用戶的Ａｐｐ走不遠　
　　市監總局表示網企進軍社區團購，擠壓小攤主就業空間　
　　網信辦表示集中力量整治被封禁帳號轉世撈錢等五大亂象
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　配合分隔旅客，機場二號臨時樣本採集中心周四起啟用　　
　　何栢良稱歐洲抵港機組人員獲豁免檢疫是「計時炸彈」　　
　　國泰（００２９３）機組人員返港首３天不得離家逾兩小時
　　據報港府考慮讓返港機組人員進行１４天居家隔離　　　　
　　劉宇隆稱兒童打科興安全有效，冀香港可分階段接種　　　
　　林鄭稱國泰機師染疫不影響與內地商討通關安排　　　　　
　　研究指新冠疫情令香港投資者更關注可持續發展　　　　　
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