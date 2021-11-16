《日入而息》習拜峰會氣氛尚佳內容不拘，本港失業率連跌八個月

《今天重點》

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中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時

外交部表示中美元首首次視頻會晤，坦誠深入富有成效；中美

願以多種形式保持聯繫，包括面對面接觸

拜登稱美國永遠捍衛自己價值觀，談話涉從人權到印太

白宮表示會晤討論新疆西藏香港問題，反對改變台海現狀

習近平稱中美要堅持合作共贏，拜登重申不支持台獨；經貿不

要政治化，美方應採取負責任宏觀政策；中美應相互尊重，承

擔起應盡的國際責任

香港最新失業率４﹒３％連跌八個月，勝市場預期；失業大軍

減８８００人，餐飲服務失業率降至７﹒７％

傳雷蛇（１３３７）高管擬以每股４元提私有化，估值３５０

億元

傳恒大（０３３３３）許家印抵押兩山頂豪宅，共借８﹒２１

億元

金管局表示銀行業已完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合

約；現時沒有停止發布ＨＩＢＯＲ的計劃

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《即日市況》

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恒指高收３２２點報２５７１３，科指升１１１點報６７１２

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒３％，習近平重申中美經貿不應政治化

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《美元匯價》

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歐央貨幣政策取態落後，料歐元後市仍受壓

歐元最新報１﹒１３６９╱７０，日圓最新報１１４﹒２７╱３０

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《公司業績》

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興勝創建（００８９６）中期純利按年跌８﹒８％，派息２﹒５仙

法諾（０８１５３）中期虧轉盈１８１萬元，不派息

官醞（０８５１３）首三季純利跌４５％至４１萬坡元，不派息

亞洲資產（０８０２５）首三季虧轉盈３４３萬元，不派息

超人智能（０８１７６）首三季虧損收窄至５６９５萬元，不派息

無縫綠色（０８１５０）首三季虧損擴大至８８０萬元，不派息

耀高（０１７９６）中期虧損收窄至１２９﹒６萬元，不派息

金山軟件（０３８８８）第三季純利按年跌１５％

網易（０９９９９）第三季純利增６％至３１﹒８億人幣，經調整純利升５％

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《公司資訊》

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傳雷蛇（１３３７）高管擬以每股４元提私有化，估值３５０

億元

ＧＢＡ集團（００２６１）中建富通附屬出售２９﹒１９％股

份

中國投資開發（００２０４）已向一名債權人償還債務

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）首９個月按報告基準收入增長

４﹒２％

美菜網拒評香港上市消息，傳最多籌３９億元

傳中醫服務提供商固生堂開始評估香港ＩＰＯ需求

佳兆業證券停向內地客提供證券服務，籲周五前轉出所有資產

據報淡馬錫減持阿里滴滴，清倉百度新東方等中資科網股

阿里巴巴（０９９８８）於「雙１１」實現業務全面上雲，綠

色創新技術提供支持；淘菜菜暫停貴州業務，指與「互聯互通

」壁壘有關

騰訊（００７００）《王者榮耀》１０月全球收入達３﹒２９

億美元，同比增４６％

傳高管組財團提私有化，雷蛇（０１３３７）指潛在要約價格

尚未確定

中國銀行（０３９８８）完成發行總額５００億元人民幣的二

級資本債券

傳雍禾醫療本周尋求香港上市批准，擬籌約２３億元

農行（０１２８８）今完成發行４００億元人民幣無固定期限

資本債券

李小加稱期望滴灌通１０年內可幫助１００萬家小微企業成長

聯交所譴責中國長遠（００１１０）前執董羅習之未能履行上

市規則下的職責

佳兆業（０１６３８）據報未支付到期債券利息，三公司復牌

升跌互見

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《國企紅籌》

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中國太保（０２６０１）回應傳聞：公司架構是根據轉型發展

進行微調

上實環境（００８０７）完成發行１５億元人民幣第二期公司

債

北控水務（００３７１）出售湖北石首業務股權予關連公司

南方航空（０１０５５）１０月客運運力投入按年跌２０﹒６

％

華潤電力（００８３６）１０月售電量按年升５％至１２６０

萬兆瓦時

聯想集團（００９９２）下月起債券轉換價調整至每股６﹒８

７元

新華保險（０１３３６）中國銀保監會核准徐志斌任董事長

中國神華（１０８８）執行董事及總經理楊吉平辭職

信陽毛尖（００３６２）擬改名為中國天化工集團有限公司

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《神州民企》

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中匯（００３８２）明年收入目標增三成達１６﹒５億人幣，

維持３０％派息率

正榮地產（０６１５８）完成贖回及除牌２億美元優先票據

傳恒大（０３３３３）許家印抵押兩山頂豪宅，共借８﹒２１

億元

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《中國要聞》

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內媒引述遊戲公司人士：遊戲版號或將在近期恢復審批

發改委表示全面整治產業式「挖礦」和國有單位「挖礦」；持

續做好虛擬貨幣「挖礦」全鏈條治理工作；天然氣供需總體緊

平衡，穩定民生用氣價格；糧食儲備充足，成品糧油達１５天

以上供應量；１０月審批固投項目４個，總投資１５０億；健

全社會救助和保障標準與物價上漲聯動機制

發改委表示今冬明春煤炭安全穩定供應能可靠保障；十月全國

發電量增３％，用電量增６﹒１％

發改委等五部門：堅決遏制高耗能項目不合理用能

李克強今出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會

上海電氣等四家本地國資「股份無償划轉」上海國投

人行５００億逆回購利率持平，今淨回籠８５００億元；人行

上海總部成立支持臨港新片區領導小組辦公室

李克強與洪森通話：加強中國柬埔寨發展戰略對接

財政部提前下達２０２２年風電光伏等發電補助３８億

分析指１１月份ＬＰＲ報價有可能繼續保持不變

五菱汽車表示「雙１１」全網交易總額近１億元人民幣

銀保監批復中國華融發行不超７００億元人民幣金融債券

工信部表示加快利用５Ｇ等新網絡技術升級改造工業網絡

科遠智慧近３億存款毫不知情被質押，浦發行表示已報案

中金表示１０月數據保供作用顯現，就業壓力邊際上升

習拜會中美重申對台立場，外交部表示美方要用行動取信

上海將為張江生物醫藥產業鬆綁賦能

滬經信委表示上海將在碳達峰、碳中和上加大力度

三季末中國銀行業金融機構本外幣資產同比增７﹒７％

首批北交所主題基金將於周五發行

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３％，報１７６６８點

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《其他消息》

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林鄭冀新一屆立法會發揮反映民意及監督政府作用；市民餵飼

令野豬市區出沒，或考慮提高刑罰

英國《經濟學人》記者工作簽證被拒續期，林鄭稱外媒須遵守

國安法

機場三跑工人不滿承建商拖糧，今早機管局外靜坐抗議

澳門再向永久居民派１萬澳門元，非永久居民獲６０００元

許正宇稱「灣區啟航 金融才俊計劃」名額增至１２０人；將

繼續加強香港作為家族辦公室樞紐的競爭力

賀一誠稱博彩業有所恢復，將推動澳門經濟穩定發展；依法推

進澳門賭牌重新競投，適度多元發展刻不容緩

香港最新失業率４﹒３％連跌八個月，勝市場預期；失業大軍

減８８００人，餐飲服務失業率降至７﹒７％

金管局表示銀行業已完成處理大部分需要修訂的ＬＩＢＯＲ合

約；現時沒有停止發布ＨＩＢＯＲ的計劃

律政司表示政府嚴正追究恐嚇司法人員惡行

ＥＣＡ預料明年香港僱員薪酬提高３﹒２％

深股通額度全日用近６４億元，外資連續四日淨流入；滬股通

額度全日用１４億元，陸股通淨流入４２億元

匯豐贊助香港首家精神健康體驗館正式啟用

專家料「習拜會」未必對即時大市有太大影響

摩通ＣＥＯ兩年半來首次訪問亞洲，獲香港豁免隔離檢疫

維園年宵檔競投完畢，「舖王」６﹒０５萬元破去年紀錄

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《大國博弈》

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中美元首視頻會晤結束，歷時逾三小時

中電信（００７２８）子公司上訴ＦＣＣ，要求撤銷停止在美服務決定

外交部表示中美元首首次視頻會晤，坦誠深入富有成效；中美願以多種形式保持聯繫，包括面對

面接觸

拜登稱美國永遠捍衛自己價值觀，談話涉從人權到印太

白宮表示會晤討論新疆西藏香港問題，反對改變台海現狀

習近平稱中美要堅持合作共贏，拜登重申不支持台獨；經貿不要政治化，美方應採取負責任宏觀

政策；中美應相互尊重，承擔起應盡的國際責任

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《重拳監管》

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官媒評Ａｐｐ自動續費：琢磨算計用戶的Ａｐｐ走不遠

市監總局表示網企進軍社區團購，擠壓小攤主就業空間

網信辦表示集中力量整治被封禁帳號轉世撈錢等五大亂象

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《新冠肺炎》

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配合分隔旅客，機場二號臨時樣本採集中心周四起啟用

何栢良稱歐洲抵港機組人員獲豁免檢疫是「計時炸彈」

國泰（００２９３）機組人員返港首３天不得離家逾兩小時

據報港府考慮讓返港機組人員進行１４天居家隔離

劉宇隆稱兒童打科興安全有效，冀香港可分階段接種

林鄭稱國泰機師染疫不影響與內地商討通關安排

研究指新冠疫情令香港投資者更關注可持續發展

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